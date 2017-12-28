Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu ve vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı'nın Erzincanlılar Kültür ve Eğitim Vakfı'na satııldı.





Fatih'in kemikleri sızlıyor Kosova Devleti Piriştina’da Hüdevendigarın vefat etti yeri korurken, Macaristan Zigetvar’da Kanuni’nin vefat ettiği yere 500.yıl dostluk parkı yaparken biz Fatih'in vefat ettiği yeri satıyoruz. Macarlar ve Kosovalılar kadar olamadık.

Bu acı olaya göz yumup tepki koymuyoruz.



Fatih'in kemikleri sızlıyor

Bu ayıp bize yeter Hepimize yazıklar olsun.

Tarih bizi affetmeyecek.



Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu ve vefat ettiği Gebze Hünkâr Çayırı'nın Erzincanlılar Kültür ve Eğitim Vakfı'na satılmasının ardından Gebze kamuoyu ayağa kalktı. Siyasetçiden, iş adamına, vatandaşından, muhtarına, STK temsilcisinden, esnafına kadar her görüşten Gebzeli ayağa kalkarak satışa tepki gösterdi.

FATİH VE HÜNKAR ÇAYIRI BELGESELİ

Fatih ve Hünkâr Çayırı ile ilgili bugüne kadar birçok belgeseller hazırlayıp TV programları çekmiştik. Kamuoyunda büyük ilgi gören ulusal ve bölgesel medyada ilgi gören belgesellerin linklerini sizlerle paylaşıyor tüm kamuoyunun tepki koymasını istiyoruz.



https://www.youtube.com/watch?v=AZBoQgKaVh4

https://www.youtube.com/watch?v=XU1Lh1Qqaz4



KOCAELİ STK’LARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Hünkâr Çayırı’nın satıldığı haberinin kamuoyunda uyulması üzerine Kocaeli bölgesi adete ayaklandı. Birçok kurum ve kuruluş yetkilisi sert tepkiler gösterirken en anlamlı tepki Kocaeli’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden olan Kars Ardahan Iğdır başkanı Mehmet Irak’tan geldi. Mehmet Irak sosyal medya sayfasından şu açıklamayı yaptı:

Bu mudur sizin ecdadımız diye övündüğünüz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin otağına, hatırasına ve aziz ruhuna sahip çıkışınız?

Her iki lafın birinde ağzımıza övünçle gururla adını andığımız FATİHİN İSTANBULU FETH ETTİĞİ YAŞTASIN diyerek duyguları kabaran sözleri söyleyeceğiz, sonra kalkacak 3 Mayıs 1481 tarihinde bugün ki adı ile Fatih Otağı dediğimiz Gebze’de bulunan bu otağda zehirlenerek öldürülen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin hatırasını Erzincanlılar Vakfına satacak okul yaptıracağız diye birde övünüp susacaksınız öylemi…

Madem okul yaptıracaksınız neden Gebze'nin eski cephaneliğini getirip okul yapmadınız da, bula bula Fatihin hakka yürüdüğü 536 yıldır bize emanet olan bir yeri, daha da iyi olsun düşüncesi ile ne yapabiliriz derken, bu araziyi peşkeş çekmek size mi kaldı. YAZIKLAR OLSUN kim yada kimler bu işin içinde ise…

Buradan ecdadına sahip çıkan Erzincanlılara ve aziz milletime sesleniyorum. Kardeşlerim bizler okul yapılmasına, cami yapılmasına, kışla yapılmasına asla karşı değiliz. İstediğiniz yerde okul, cami, kışla ve buna benzer mabetler, kurumlar yapabilirsiniz. Ama Fatih Sultan Mehmet Hanın Vefat ettiği yerde siz hiç bir şeyi yapma hakkına sahip değilsiniz ve yaptıramazsınız. Buna hakkınız yok. Bunu yapanlar bilsinler ki bir daha Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin adını asla ağızlarına alamayacaklardır. Otağına sahip çıkamayan ismine sahip çıkmasın.

Bugün dünyanın en büyük yada en güzel camisinde oraya yapsanız aynı sertlikte tepkimi koyardım. Biz siyasetçi istediğimizde bize STK’ lar siyaset yapamaz deyip, davul zurna çalan beyler şimdi beni iyi dinleyin. Biz meclise adam göndereceğiz derken, bizim göndereceğimiz vekiller asla ecdadının kemiklerini sızlatacak bir girişimin içinde olmayacaklar.

Tarihine, ecdadına, ülküsüne ve çizgisine sahip olan bu duygu ve düşünce içerisinde olan herkese ve herkesime sesleniyorum. Lütfen Fatih otağına ve Fatih Sultan Mehmet Hanın aziz hatırasına ve ruhuna sahip çıkalım.

BU OTAĞDA DEĞİL OKUL, NE BİR CAMİ NEDE BİR KIŞLA YAPTIRILAMAZ...

BÖYLE BİRŞEY DÜŞÜNÜLÜYORSA TÜM SİYASİLERİ VE STK’LARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUM...

DEVLETİN ARAZİSİ HİÇ BİR ŞEHİR VAKFINA VERİLMEMELİ…..

Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı