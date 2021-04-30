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Fatih’in Vefat Yıl Dönümü Türkiye Gündemine Gelmeli

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın Fatih’in vefat yıl dönümü Türkiye gündemine gelmeli adlı paylaşımını sizlere sunuyoruz.

Fatih'in Vefat Yıl Dönümü Türkiye Gündemine Gelmeli

30 Nisan 2021 Cuma 22:45

    Kocaeli'nin Fatih ve Hünkar Çayırı ile İmtihanı 
Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Millet bahçesi olarak ilan ettiği Fatihin vefat ettiği Hünkar çayırındaki Fatihi anma etkinliklerine Kocaeli kamuoyu ve TRT'nin ilgisiz kalması tepkilere neden oluyor .
    Halk tv'de  Fatih Hünkar Çayırı Programı 
Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan Halk tv'de  Fatih Sultan Mehmet ve Hünkar çayırını tanıttı
Kocaeli’nin kültür turizm  ve tarihi değerleri ile ilgili önemli bilgiler veren Tahsin  Tarhan ile  Halk tv tarafından yapılan söyleşiyi  sizlerle paylaşıyoruz.
 https://m.youtube.com/watch?v=T2owlXUQ6_0

   Kocaeli Kamuoyu ve TRT'ye Tarihi Görev
   Valilik ve Büyükşehir  Anma Toplantısı Düzenlemeli 
3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze'de vefat eden Fatih Sultan Mehmet Hanla ilgili Kocaeli milletvekilleri  vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye  başkanı Tahir Büyükakın Gebze Hünkar çayırın da Fatih’i anma etkinliği düzenlemeli ve TRT hünkar çayırı ile ilgili geniş bir haber  ve belgesel yayınlanmalı .
Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Fatih Sultan Mehmet Han ve Hünkar  çayırı ile ilgili yayınlarımız devam edecek . Konuyla ilgili siz değerli Gebze gazetesi okurlarından görüş öneri ve yorumlar bekliyoruz.  TRT ve Anadolu ajansının Fatih ve Hünkar Çayırı ile ilgili yapacağı yayınları merakla bekliyor  Hünkar Çayırın dan Çayırova’ya ve Fatih gençlere rol model hayatı ile ilgili hazırladığımız belgesellerle sizleri baş başa bırakıyoruz.
   Belgesel Tadında Fatihin Gençlere Rol Model Hayatı 
https://youtu.be/sc8zQP8-OMs?fbclid=IwAR2_8RzC5qPiukihAhFX6e9ECXG-fZS9h5_op6Ylgg_porTPnJHh_tkfEe4
     Hünkar Çayırından Çayırova’ya Belgeseli 
https://m.youtube.com/watch?v=VLjgN5sPkr4






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