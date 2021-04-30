Fatih’in Vefat Yıl Dönümü Türkiye Gündemine Gelmeli

Kocaeli'nin Fatih ve Hünkar Çayırı ile İmtihanı

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Millet bahçesi olarak ilan ettiği Fatihin vefat ettiği Hünkar çayırındaki Fatihi anma etkinliklerine Kocaeli kamuoyu ve TRT'nin ilgisiz kalması tepkilere neden oluyor .

Halk tv'de Fatih Hünkar Çayırı Programı

Kocaeli milletvekili Tahsin Tarhan Halk tv'de Fatih Sultan Mehmet ve Hünkar çayırını tanıttı

Kocaeli’nin kültür turizm ve tarihi değerleri ile ilgili önemli bilgiler veren Tahsin Tarhan ile Halk tv tarafından yapılan söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

https://m.youtube.com/watch?v=T2owlXUQ6_0





Kocaeli Kamuoyu ve TRT'ye Tarihi Görev

Valilik ve Büyükşehir Anma Toplantısı Düzenlemeli

3 Mayıs 1481 tarihinde Gebze'de vefat eden Fatih Sultan Mehmet Hanla ilgili Kocaeli milletvekilleri vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye başkanı Tahir Büyükakın Gebze Hünkar çayırın da Fatih’i anma etkinliği düzenlemeli ve TRT hünkar çayırı ile ilgili geniş bir haber ve belgesel yayınlanmalı .

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak Fatih Sultan Mehmet Han ve Hünkar çayırı ile ilgili yayınlarımız devam edecek . Konuyla ilgili siz değerli Gebze gazetesi okurlarından görüş öneri ve yorumlar bekliyoruz. TRT ve Anadolu ajansının Fatih ve Hünkar Çayırı ile ilgili yapacağı yayınları merakla bekliyor Hünkar Çayırın dan Çayırova’ya ve Fatih gençlere rol model hayatı ile ilgili hazırladığımız belgesellerle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Belgesel Tadında Fatihin Gençlere Rol Model Hayatı

https://youtu.be/sc8zQP8-OMs?fbclid=IwAR2_8RzC5qPiukihAhFX6e9ECXG-fZS9h5_op6Ylgg_porTPnJHh_tkfEe4

Hünkar Çayırından Çayırova’ya Belgeseli