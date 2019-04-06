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Fatura vatandaştan çıkacak!

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde garanti ücretin karşılanamadığını ifade ederek, faturanın vatandaşa çıktığını ifade etti.

Fatura vatandaştan çıkacak!

06 Nisan 2019 Cumartesi 12:07

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçen köprü, otoyol ve havalimanlarını yakın takibe alan Akar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde de 2018'de garanti verilen araç rakamlarının üçte birine ancak ulaşıldığını söyledi. Geçen yıl geçiş ücreti 13.05 lira olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için Hazine'nin 448 milyon lira ödemek zorunda kaldığını belirten Akar, şöyle konuştu: "Tüm projelerde ücret dolar kuruna göre belirleniyor. Bugün dolar 5.65 lira seviyesinde ve bu araç geçiş rakamları 2018 yılına göre artış göstermiş dahi olsa 2019 yılında bu projeler için ödenecek tutar, 3 milyarın üzerinde olacaktır. 2020 yılında da dolar bu artış hızı ile devam ederse Hazine'de kara bir delik açılacak. Milletimiz bu tutarları ödemek zorunda kalacak.”dedi.


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