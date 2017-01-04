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Faturası ağır oldu!

5 günlük elektrik kesintilerinin ekonomiye maliyeti ağır oldu. TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yazıcı, Kocaeli ve Gebze bölgesinde beş gündür yaşanan elektrik kesintileri konusunda açıklamalarda bulundu.

Faturası ağır oldu!

04 Ocak 2017 Çarşamba 09:54

Yazıcı, "29 Aralık Perşembe gününden itibaren yaklaşık beş gün elektrik gelmedi. Arada sırada geldi ama o bize yarardan çok zarar getirdi, çünkü dur kalk yapıyoruz. On binlerce işçi ile fabrikalarda soğukta üretim yapmayı bekledik. Şuanda bölgenin günlük üretim kapasitesi 50-60 milyon euro civarında. Beş günde biz 300 milyon euro kaybetmiş durumdayız" şeklinde konuştu.

DESTEK İSTEDİ

Yurt dışındaki ve Türkiye'de müşterilere karşı sorumlulukları olduğunu belirten Yazıcı, "Otomotiv sektörü Türkiye'nin ihracatta şampiyon sektörü. Onu tehlikeye atabilecek bir durumdayız. Biran önce elektriklerin gelmesini bekliyoruz. Bizim bulunduğumuz bölgede 120'nin üzerinde firma var. Bu firmalarda on binlerce çalışan var. Hepimiz biran önce bu sıkıntılı sürecin bitmesini ve biran önce normal üretime dönmeyi bekliyoruz. Yetkililerle konuşuyoruz. Enerji Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığından desteklerini istiyoruz. Sağ olsunlar herkes elinden geleni yapıyor. Fabrikalar kendilerini bu elektriğin gelişi ve gidişine göre ayarlamakta zorluk çekiyorlar. Bu da bize ilave bir problem getiriyor" ifadelerini kullandı.

 

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