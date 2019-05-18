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Faydasıçok Holding Atatürk'ü Uğurladı

Milli Mücadele'nin 100. yıldönümünü özel olarak kutlayan Faydasıçok Holding çalışanları, Mustafa Kemal Atatürk’ü, 16 Mayıs 1019 ’da Samsun’a yola çıktığı evine çelenk bırakarak andı.

Faydasıçok Holding Atatürk'ü Uğurladı

18 Mayıs 2019 Cumartesi 09:54

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Şişli’de Halaskargazi Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Evi (Müzesi), 1900’lü yılların başında yaptırılmış, Atatürk, Milli Mücadele çalışmaları sırasında Samsun’a kurtuluş yolculuğuna çıkana kadar bu evde yaşamıştır. Üç katlı bu evde, Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı ile ilgili fotoğraflar, kıyafetler, inkılaplarla ilgili belgeler, kullandığı eşyalar, Milli Mücadele ile ilgili tablolar sergilenmektedir.

Kurtuluş Yolculuğu 'nun başladığı gün 16 Mayıs 1919'da, Mustafa Kemal Atatürk Şişli'deki evinde yol hazırlıklarını tamamlayıp, annesi Zübeyde Hanımefendi ve kız kardeşi Makbule Hanımefendi'ye veda etmek için Beşiktaş'taki evlerine gitmiştir. Sonrasında ise Milli Mücadele'yi başlatacak olan yolculuk için Kız Kulesi açıklarında bekleyen Bandırma Vapuru'na geçerek, Süvari İsmail Hakkı Kaptan'a hareket emrini vermiştir.

Faydasıçok Holding hafta başından itibaren özel etkinlikler düzenleyerek 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ’nın 100. yılını kutluyor.  100 yıl önce çıkılan Kurtuluş Yolculuğu ’nun önemli kilometre taşlarını Mayıs ayı boyunca sosyal medya hesaplarından takipçileri ile paylaşıyor.

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