banner557
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR

Diyanet işleri başkanlığının 27.11.2020 tarihindeki cuma sohbet konusu FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR.

FAYDASIZ İŞLERİ TERK ETMEK KULLUĞUN GÜZELLİĞİNDENDİR

26 Kasım 2020 Perşembe 16:29




Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “(Müminler) boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve ‘Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size! Esen kalın. Bizim cahillerle işimiz yok’ derler.”[1]

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Faydasız işleri terk etmesi, bir kişinin iyi Müslüman olmasındandır.[2]

Aziz Müminler!

Güzel dinimiz İslam, hayatımızın her safhasında faydalı, hayırlı ve anlamlı işlerle meşgul olmamızı emreder. Sözün en doğrusunu söylememizi ve en güzeline uymamızı tavsiye eder. Dünya ve ahiret hayatımıza faydası dokunmayan, vakit ve emek israfına yol açan beyhude işlerden uzak durmamızı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

Sahip olduğumuz değerler ve Rabbimizin bize bahşettiği nimetler, gereksiz ve amaçsız yere harcanamayacak kadar değerlidir. Bu bilinci taşıyan her Müslüman, kendisine ve çevresine fayda vermeyen, boş işlerden uzak durur. Asılsız sözlere, fuzuli düşüncelere itibar etmez. Aklını ve yüreğini iyilik yolunda, Allah’ın rızasına uygun işlerde kullanır.

Değerli Müminler!

Kur’ân-ı Kerîm’e göre, kurtuluşa eren müminlerin en belirgin vasıflarından biri de kendilerini ilgilendirmeyen, mâlâyânî işlerden uzak durmalarıdır.[3]

Öyleyse, sözümüz, fikrimiz, vicdanımız ve ahlâkımızla kâmil bir mümin olmaya gayret edelim. Unutmayalım ki faydasız işlere olan uzaklığımız ölçüsünde Müslümanlığımız güzelleşecek, kulluğumuz Allah katında kıymet kazanacaktır. Kendi kusurlarıyla meşgul olmaktan başkalarının kusurunu göremeyenlere ne mutlu!


[1] Kasas, 28/55.

[2] Tirmizî, Zühd, 11; Muvatta’, Hüsnü’l-hulk,1.

[3] Mü’minûn, 23/3.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
DARICA'DA VEZNELER HAFTA SONU AÇIK DARICA'DA VEZNELER HAFTA SONU AÇIK
Pazar yerlerinde Pazar yerlerinde "Kovid-19" denetimleri sıkılaştırıldı
D-100 Dilovası Batı Kavşağında artık su baskını olmayacak  D-100 Dilovası Batı Kavşağında artık su baskını...
Gebze’ye mobil atık toplama merkezleri Gebze’ye mobil atık toplama merkezleri
13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni, Vali Seddar Yavuz’un Katılımlarıyla Gerçekleştirildi 13. Sektörel Performans Değerlendirme Ödül Töreni,...
Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin Rabbani İle Yaptığı Söyleşi Türk Gazeteci İsmail Kahraman'ın Burhaneddin Rabbani...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

DARICA'DA VEZNELER HAFTA SONU AÇIK
Darıca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 2. taksit ödemelerinin 30...

Haberi Oku