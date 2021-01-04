Fen İşleri 2021’e Hızlı Başladı

Cumhuriyet sakinlerinden Başkan Büyükgöz’e teşekkür Cumhuriyet Mahallesi’nde geniş kapsamlı sıcak asfalt serim çalışmasının ardından Mahalle Muhtarı Sedat Kıldacı, “Hummalı bir çalışma başlatan belediye ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi

Gebze Belediyesi ekipleri 2021 yılına hızlı başladı. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına 2021 yılında da hız veren fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler tüm mahallelerde bakım, onarım çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Belediyesi Fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler Cumhuriyet Mahallesi’nde hummalı bir sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2021 yılının ilk günlerinde Cumhuriyet Mahallesi 2201-2229-2230-2240-2241 sokaklar ve bağlantılarında geniş kapsamlı sıcak asfalt serim çalışmasını tamamladı.



MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Gebze Belediyesi’nin kapsamlı çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri adına açıklama yapan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı, “Mahallemizin üst yapı donatılarını anlamında her türlü eksiğinin tamamlanması için hummalı bir çalışma başlatan belediye ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Zinnur Büyükgöz’e mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.





























