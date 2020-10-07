Fen İşleri 7/24 İş Başında!

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 mesai anlayışla ilçenin dört bir yanında çalışmalarına devam ediyor. Hava sıcaklıklarının el verdiği bugünlerde sıcak asfalt serim çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Barış Mahallesi 1819 sokak ve bağlantılarında aşınma asfaltı serimi işini tamamladı. Yaklaşık 800 ton asfaltın, belirlenen program dahilinde mesai mefhumu gözetmeksizin serim işini tamamlayan fen işleri müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde bakım onarım çalışmaları ve asfalt serim işlerinin hız kesmeden süreceği bilgisini de paylaştı.







