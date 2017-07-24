Fen İşleri Hız Kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde asfalt yama ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalarına belirlenen program dahilinde devam eden fen işleri ekipleri; Barış Mahallesi 1810 sokakta, İnönü Mahallesi 1969 sokakta ve Köşklüçeşme Mahallesi 541 sokakta asfalt yama çalışmalarını tamamladı. Asfalt yama çalışmalarının yanı sıra Tatlıkuyu Mahallesi 1312/4 sokakta taş duvar çalışmaları da devam ediyor. Fen işleri yetkilileri, çalışmaların Gebze genelinde belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi.