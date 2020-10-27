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Fen İşleri Hız Kesmiyor

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları hizmete çeviriyor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Fen İşleri Hız Kesmiyor

27 Ekim 2020 Salı 09:26

 

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler güzel giden havaları hizmete çeviriyor, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler asfalt onarım yama çalışmalarının yanı sıra sıfır asfalt çalışmalarını da sürdürüyor. Tatlıkuyu Mahallesi 1308/3 sokakta sıfır asfalt çalışması yürüten ekipler Sultan Orhan mahallesi 1165 sokakta refüj ve bordür çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların aralıksız bir şekilde, hava koşullarına bağlı olarak süreceği bilgisini veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müftülüğü yetkilileri kış ayı gelmeden planlanan program dahilinde tüm cadde ve sokakların bakımlarının yapılacağı bilgisini verdi.  






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