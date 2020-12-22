Fen İşlerinde Hizmet Seferberliği

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi, fen işleri ekipleri 2020 yılının her gününü dolu dolu, hizmet dolu geçirdi.

2020 yılı Gebze’de fen işleri hizmet yılı oldu. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2020’yi dolu dolu, hizmet dolu geçirdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün verdiği talimatlar doğrultusunda Gebze’nin dört bir yanını üst yapı donatı ve asfalt serim hizmetleriyle donatan fen işleri müdürlüğü ekipleri 2020’nin her gününü değerlendirdi.

33 BİN METRE YENİ YOL

Gebze’nin dört bir noktasında mahallelerin cadde ve sokaklarında, eksik olan noktalarında asfalt yama ve asfalt serim çalışmaları yapan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılında; 19 bin 975 asfalt yama, 34 bin 017 metrekare parke, 12 bin 576 metre bordür, 50 bin 720 reglaj ve 33 bin 600 metre yeni yol açma çalışması gerçekleştirildi.



EKİPLER TÜM MAHALLELERDE

Mahallelerde ve ana arterlerde parke, bordür, ve granit döşeme çalışmalarını 2020 yılında da attırarak sürdüren fen işleri müdürlüğü ekipleri tarafından ayrıca; 2 bin 9696 metrekare parke kaldırım, 29 bin 516 metrekare sıfır parke, 37 bin 039 ton sıcak asfalt serim, 6 bin 664 metreküp taş duvar imalatı, 1798 kilogram korkuluk imalatı da gerçekleştirildi.

















