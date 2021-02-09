Fen İşlerinden Hafta Sonu Mesaisi

Sokağa çıkma kısıtlamasında tam kadro sahaya inen Gebze Belediyesi’nin fen işleri müdürlüğü ekipleri de boş durmuyor. Belirlenen program dahilinde Gebze’nin dört bir yanında çalışmalarına hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler hafta sonu Cumaköy, Pelitli, Kargalı, Tatlıkuyu, Yenikent, Arapçeşme ve Güzeller mahallelerinde parke yol, kaldırım tamirat, sıcak asfalt ve asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların ilçenin tüm mahallelerinde belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı.























