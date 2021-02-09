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Fen İşlerinden Hafta Sonu Mesaisi

Başkan Büyükgöz talimat verdi, ekipler teyakkuza geçti. Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, Gebze’de hizmete dönüşüyor

Fen İşlerinden Hafta Sonu Mesaisi

09 Şubat 2021 Salı 15:32

Sokağa çıkma kısıtlamasında tam kadro sahaya inen Gebze Belediyesi’nin fen işleri müdürlüğü ekipleri de boş durmuyor. Belirlenen program dahilinde Gebze’nin dört bir yanında çalışmalarına hız veren fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler hafta sonu Cumaköy, Pelitli, Kargalı, Tatlıkuyu, Yenikent, Arapçeşme ve Güzeller mahallelerinde parke yol, kaldırım tamirat, sıcak asfalt ve asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri çalışmaların ilçenin tüm mahallelerinde belirlenen program dahilinde devam edeceği bilgisini paylaştı. 














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