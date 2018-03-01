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Fen İşlerinden onarım çalışmaları

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sezonun kapanmasının ardından kaldırmalarda tretuvar ve parke çalışmalarına hız verdi.

Fen İşlerinden onarım çalışmaları

01 Mart 2018 Perşembe 09:56


Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sezonun kapanmasının ardından kaldırmalarda tretuvar ve parke çalışmalarına hız verdi. Vatandaşların yaya trafiğini daha rahat ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmeleri için ekipler kaldırımlarda ve yol kenarlarında onarım ve tadilat çalışmaları yürütüyor. Ekiplerin çalışmaları neticesinde Gaziler Mahallesi 1706 sokak, Köşklü Çeşme Mahallesi 527 sokak, Şehit Mehmet Kartal Caddesi Bülbül Caddesi, Gençlik Caddesi, Yasa Caddesinde tretuvar onarım ve tadilat çalışmalarını tamamladı. Tretuvar çalışmalarının yanı sıra ekipler Barış Mahallesinde parke yollarda onarım çalışmalarını sürdürüyor.

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