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Fenerbahçe camiasının acı günü

Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

Fenerbahçe camiasının acı günü

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:08

 Fenerbahçe Televizyonu Teknik Müdürü Mesut Koygun'un cenazesi, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde toprağa verildi.

Geçen ay Darıca ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Koygun'un cenazesi, Karamürsel Yeni Camisi'ne getirildi. Burada, Koygun'un eşi Nurcan ile babası Mehmet ve annesi Samiye Koygun taziyeleri kabul etti.

Koygun'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Karamürsel Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Koygun'un yakınlarının yanı sıra Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Televizyonu Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Kırkpınar başpehlivanlarından Ahmet Taşçı ve kulüp çalışanları katıldı.



AA
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