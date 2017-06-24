Feribot Seferlerin de Yoğunluk

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluğa neden oldu. Bazı kesimlerde araçlar adım adım ilerledi. Köprü ile faribot ücreti arasındaki 35 lira fark ise feribotta yoğunluk oluşturuyor

Ramazan Bayramı tatilcilerin yola çıkması nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk devam ediyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Ankara yönünde yaşanan yoğunluk trafiği yavaşlattı. Bazı kesimlerde araçlar adım adım ilerledi. TEM Otoyolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Körfez ve İzmit gişelerinden D-100 Karayolu'na yönelen sürücüler burada da trafiğin yoğun olduğunu görürken, bayram tatilcileri D-100 Karayolu'nda kent içi trafiğini de etkiledi. Zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı kazalar ise ulaşımın kısa süreli durmasına neden oldu.

FERİBOT KÖPRÜDEN 35 LİRA UCUZ

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar Eskihisar-Topçular feribot iskelesinde de yoğunluğa neden oldu. İDO, Eskihisar ile Topçular arasında 17 feribot ile hizmet verirken, iskelede bekleyen araçların feribotlara doğru yöneldiği sırada kısa süreli oluşan araç kuyrukları oluştu. Sürücüler gidiş-dönüş ücretinin 70 TL olması nedeniyle feribotu tercih ettiklerini söyledi. Feribotun alternatifi olan Osmangazi Köprüsü'nde ise ücretler, Motorsiklet 65 lira, otomobil 105 lira olurken 3.sınıf araçlardan 124 lira alınıyor.