Ferrero Değerli Tarım Türkiye; Youtube’da

Ferrero tarafından üretim ve ticaretinde dünya çapında söz sahibi olduğumuz fındıkla ilgili geniş kapsamlı olarak hazırlanan videolar Youtube’da ilgiyle izleniyor.

Youtube kanalında “Ferrero Değerli Tarım Türkiye” ismi ile yer alan ve hızla artan bir tıklama oranı gösteren video filmlerinde, fındık için hazırlanmış geniş bir bitki yönetimi yer alıyor.

Youtube.com’da fındık üreticilerinin çalışmalarını kolaylaştıran bilgilere kolaylıkla ulaşılabiliyor ve bunlar uygulamalı olarak sunuluyor. Aylara ve mevsimlere göre tarımsal faaliyetler, hastalıklar ve zararlılarla mücadele, örnek bahçe uygulamaları gibi birçok konu sunumda ele alınıyor.





Kanaldaki imaj videosunda, fındık tarımındaki köklü değişimin anlamı ve hikâyesi anlatılıyor, fındık üretiminin geliştirilebilmesi için gerekli makine ve teçhizatın işletilebilmesi ve kulanım yolları gösteriliyor.