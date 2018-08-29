Fetihler ve Zaferler Ayı Ağustos

Mazgirt, Muş, Ahlat bölgelerinde yaptığımız araştırma ve gerçekleştirdiğimiz belgesel çekimleri, Malazgirt Zaferi’nin 947.Yılı kutlamaları bizlerde büyük heyecana yol açarken, her yeni çalışma bizlerin şevkini de artıyor. Adeta tarihi sil baştan yeniden yazar gibi öğrendiğimiz her yeni bilgi gelecek adına bizleri daha iyi işlere imza atmaya yöneltiyor. 30 Ağustos zafer bayramını coşku ile kutladığımız bu günde Ağustos ayında kazanılan zaferlerden bazılarını kısaca hatırlatmak istiyorum.
AĞUSTOS AYI ZAFERLERİMİZ
1071: Malazgirt zaferi
1389: Birinci Kosova zaferi
1473: Otlukbeli zaferi
1480: Otranto zaferi
1484: Akkirman kalesinin fethi
1514: Çaldıran zaferi
1516: Antep’in fethi
1516: Yavuz Sultan Selim Han’ın Halep’i fethi
1519: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Cezayir’i fethi
1521: Belgrad’ın fethi
1526: Mohaç zaferi
1551: Trablusgarp’ın fethi
1552: Turgut Reis komutasındaki Türk Donanması, Andrea Dorya komutasında ki donanmayı yenerek ponza zaferini kazandı.
1571: Kıbrıs’ın fethi
1633: Ermenistan’ın fethi
1645: Osmanlı ordularının Girit’e çıkışı
1501: Mora’nın fethi
1501: Navarin kalesinin fethi
1516: Mercidabık zaferi
1534: Barbaros Hayrettin Paşa’nın Tunus’u fethi
1534: Kars’ın fethi
1537: Korfu adasının fethi
1539: Sırbistan Kastelnovo zaferi
1543: Barbaros Hayrettin Paşanın Fransa’nın Nis kalesini fethi
1545: Estergon kalesinin fethi
1571: Magosa kuşatması
1616: Girit’te Hanya kalesinin fethi
1635: Erivan’ın fethi
1678: Ukrayna’nın fethi
1826: Türk ordularının Atina’ya girişi
1915: Çanakkale Conkbayırı zaferi
1919: Muş ve Bitlis’in Ruslardan geri alınması
1922: Büyük taarruz ve Dumlupınar zaferi
Evet, Tarihi eşsiz zaferlerle dolu Türk Milleti, her Ağustos’u farklı bir heyecanla karşılıyor. Türklere Anadoluyu ebedi yurt kılan 1071 Mazgirt’ten, Anadolu’yu işgale kalkışan sömürgecilere karşı elde edilen 1922 Büyük Taarruz Zaferi’ne kadar bu eşsiz geçmişi bizler araştırmaya ve geleceğe kaynak oluşturmaya devam edeceğiz.