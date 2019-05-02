“FETÖ, ABD’nin yetiştirdiği bir örgüttür”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 11.’sini düzenlediği Kitap Fuarı’na konuk olan gazeteci ve yazar Nedim Şener ile yazar Ferhat Ünlü, sevenleriyle buluştu. Yahya Kaptan Konferans Salonu’nda 15 Temmuz hain darbe girişiminin öncesi ve sonrasını anlatan ikiliyi, dinlemeye çok sayıda vatandaş katıldı. İlk konuşmayı yapan Ünlü, “Eğer darbe gerçekleşseydi, iç savaş çıkabilirdi” dedi. FETÖ’nün darbe amacını anlatan Şener ise “Amerika Birleşik Devletleri(ABD), Suriye’deki kendi planlarını koşulsuz kabul eden bir Türkiye istedi. Darbe başarılı olsaydı eğer Fetullah Gülen, başkan ya da devletin başı olmazdı. İstanbul’daki bir Fen Dershanesi’nin tepesine oturur, bütün dünyayı ayağına getirtirdi” dedi.



“FETÖ, 2002 YILINDA EN GÜÇLÜ ZAMANINDAYDI”

İlk olarak sözü alan Ferhat Ünlü, “FETÖ’nün 40 yıllık bir mazisi var. Bu örgütün tarihini araştırdıkça her döneminde bizleri şaşırtmış yönlerini gördük ve görmeye devam ediyoruz. 1990 yılında devletin kurumlarına girmeye başlayan FETÖ, 2002 yılında tüm kurum ve kuruluşlara tamamen yerleşmiştir. Mazisi 40 yıllık olan bu örgütün gücünü de AK Parti hükümeti kestiremedi. 2002 yılından sonra FETÖ, emniyetten tutun yargıya ve tüm kurumlara tüm teşkilatıyla birlikte girmiş durumdaydı. Orduya tamamen sızdığı yıllar bu yıllar. Mit Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklayacağı zaman hükümet harekete geçerek, bu oluşumu geriye püskürtmek için çalışmalar başlattı” dedi.



“DEVLET FETÖ’NÜN ELİNE GEÇSEYDİ, İÇ SAVAŞ OLABİLİRDİ”

17-25 Aralık döneminde her şeyi gördük. FETÖ’nün içerde başlattığı kumpaslar bir bir ortaya çıktı, bu ülkenin evladı olarak bilinen kişiler, Türk vatandaşların üstüne bombalar yağdırdı. FETÖ amacını; ‘AK Parti belediyecilikten anlar, ben Türkiye’yi yönetirim’ olarak belirlemişti. Seçilenlerin bir önemi yok diyerek hareket ettiler. 15 Temmuz’da eğer devlet FETÖ’nün eline geçseydi, iç savaş olabilirdi. Ama bunları başaramadılar, duyarlı ve canını ortaya atan vatandaşlarımız sayesinde” dedi.



“FETÖ, ABD’NİN YETİŞTİRDİĞİ BİR ÖRGÜTTÜR”

Ünlü’den sonra konuşmasına başlayan Nedim Şener de, “Türkiye’de oluşan bir örgütten bahsetmiyoruz. ABD’nin yetiştirdiği ve içimize saldığı terör örgütünden bahsediyoruz. FETÖ’yü tarikatlar ve cemaatlerle karıştırdık. Karıştırmamalıydık, çünkü onların bir tarihi geçmişi yok, biz bunu bilmeliydik. Amerika’nın inşa ettiği bir örgüt var karşımızda. Rusya’nın alanını daraltmak için Türkiye’ye FETÖ’yü yerleştiren bir Amerika’dan bahsediyorum. Bunu nerden biliyoruz, çünkü FETÖ güçlenmeye başladığında ilk olarak Rusya’nın okulları kapatıldı. Türkiye neden bir şey yapmadı, çünkü ABD’nin getirdiği zararsız bir örgüt olduğu düşünüldü” ifadelerini kullandı.



“ÖRGÜTÜN FOYASI MEYDANA ÇIKTI”

Şener, ‘’2000’li yıllara geldiğimizde FETÖ gittikçe büyüdü. Ama önünde en büyük engel olarak gördükleri Kemalistleri, Ergenekon adında uydurma bir operasyonla tutukladı. Sonra 2012’deki Mit Müsteşarı Hakan Fidan’ı tutuklamaya yeltenince örgütün tüm foyası meydana çıktı” şeklinde konuştu.



“ABD, PLANLARINI KOŞULUZ KABUL EDEN BİR TÜRKİYE İSTEDİ”

Konuşmasının sonunda “15 Temmuz’da FETÖ’nün sadece hükümete değil vatandaşa da ihanet ettiğini gördük” diyen Nedim Şener, “16 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızı tutuklayabilselerdi ya da öldürebilselerdi halkın direniş göstermeyeceğine inanıyorlardı. ‘FETÖ darbeyi neden istedi?’ diye sorarsanız darbe onlar için şarttı. Çünkü ABD, Suriye’deki kendi planlarını koşulsuz kabul eden bir Türkiye istedi. Ama AK Parti hükümeti buna karşı geldi ve hem FETÖ’yü bitirdi hem de ABD’nin büyük projesini yapamamasını sağladı. Ayrıca şunu da söylemeliyim darbe başarılı olsaydı eğer Fetullah Gülen, başkan ya da devletin başı olmazdı. İstanbul’daki bir Fen Dershanesi’nin tepesine oturur, bütün dünyayı ayağına getirtirdi” ifadelerini kullanarak sözlerini bitirdi.