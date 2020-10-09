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FETÖ Operasyonunda Yakalanan 6 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

FETÖ Operasyonunda Yakalanan 6 Zanlıdan 4'ü Tutuklandı

09 Ekim 2020 Cuma 15:20

FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 muvazzaf jandarma uzman çavuş, meslekten ihraç edilen jandarma astsubay ve 2 eski jandarma uzman çavuşun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kocaeli, Ankara, Kayseri, Hatay, Tunceli ve Amasya'da 6 Ekim'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalanmıştı. 





AA
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