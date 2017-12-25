Fiber Optik eğitimleri başladı





İkinci milli istihdam şurası sonrasında çalışmalarına hız veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) Hükümetimizin 2018 istihdam hedefine ulaşılmasına katkı sağlamak için yeni kurslar açmaya devam ediyor. Uzun zamandır Fiber Optik Kursu açma konusunda vatandaşlardan gelen isteği değerlendiren KO-MEK kısa sürede alt yapı çalışmalarını tamamlayarak alanında uzman usta öğreticilerle eğitimlere başladı. Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve KO-MEK’in ortaklaşa açmış olduğu kurs sonrasında başarılı olan kursiyerler sertifikalarını alarak bu alanda daha rahat iş bulma imkânı bulmuş olacaklar. Toplamda 40 saat sürecek olan eğitimlerde ilk grup 21 kişilik kursiyer ile SEKA Kaynak ve Sanat Atölyesinde eğitimlere devam ediyor.

FİBER OPTİK NEDİR?

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yaygın kullanım alanına ulaşan Fiber Optik, çok hassas üretilmiş saf bir cam ip üzerinden ışığın iletilmesi prensibiyle çalışan bir sistemdir. Fiber optik kablolar, iletimi ışık hızıyla yani saniyede 300 bin km’lik hızla gerçekleştirirler. Bu özellikleri nedeniyle uzak mesafelere veri aktarımı için tasarlanmışlardır. Fiber optik sistemlerde farklı frekanslarda elektromanyetik dalgalar, hiçbir değişikliğe uğramadan uzun mesafelere iletilebilmektedir. Fiber optik teknolojisi son yıllarda geniş kullanım alanı bulmuştur ve bugün pek çok şaşırtıcı yerde karşımıza çıkmaktadır. Hal böyle olunca Fiber Kabloların Kullanımı daha avantajlı ve güvenli hale gelmiştir. Fiber Optiğin; düşük sinyal kaybı ve yüksek bant genişliği, küçük boyut ve hafif olması, İletken olmayan ve ışıma yapmaması, uzun mesafe veri iletimine uygun olması ve veri kaybını en aza indirmesi, kullanım alanını daha da genişletmiştir.

NERELERDE İŞ İMKÂNI BULABİLİRSİNİZ?

Fiber Optik kursundan mezun olan kursiyerler aldığı sertifikalar sayesinde; telekomünikasyon ve internet alanında, bilgisayar ve cerrahi diş hekimliği alanında, otomotiv sanayi ve askeri alanda, ulaşım ve şehir ağları bağlantısı alanında, petrol ve gaz üretimi boru hatları alanlarında kolaylıkla iş bulabilirler. Bu alanların yanı sıra fiber optik; tek modlu fiberler 3GHz fazla bant genişliği vardır ve çoğunlukla denizaltı kablo ağında,

analog veya dijital telekomünikasyon sistemleri, santraller arası bağlantılarda, kapalı devre kamera sistemlerde, elektronik aygıt bağlantılarında, SCADA sistemlerde, yüksek iletişim hızı gerektiren radarlarda, uçak içi donanımlarda, demiryolu sinyalizasyonlarında

reklam panolarında, nükleer enerji santrallerinde, kimya sektöründe, biyomedikal, aydınlatma ve dekorasyon alanında kullanılır. KO-MEK’in açmış olduğu Fiber Optik Kursundan başarı ile mezun olan kursiyerler bu alanlarda çalışabilir ya da kendi işini kurabilirler.

WWW.KOMEK.ORG ADRESİNDEN KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ

Milli istihdam seferberliğine katkı vermeye devam eden KO-MEK, İstihdama yönelik açmış olduğu kurslarla birçok sektöre kalifiye eleman yetiştirerek desteğini sürdürüyor. Servis elemanı kursuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar www.komek.org adresinden kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Vatandaşların eğitim ihtiyaçlarını en iyi ve en kaliteli şekilde karşılamaya çalışan KO-MEK gelen talepler doğrultusunda yeni branşlar açmaya devam edecek. KO-MEK geçtiğimiz dönem ilk kez Havuz Suyu Operatörlüğü ve Forklift kursu açarak birçok vatandaşın kendi işini kurmasına olanak sağladı. KO-MEK yeni dönemde başta Pişmaniye Yapımı olmak üzere Asansör Sistemleri Bakımı- Onarımı Elamanı, Servis Elamanı, Fiber Optik, Doğalgaz İç Tesisatçısı, Sıhhi Tesisat, Forklift Eğitimi, Basınçlı Sulama Sistemleri ve Kaynakçılık branşlarında kurslar açarak büyük istihdam seferberliğine vermiş olduğu desteği sürdürmeye devam edecek.