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FIFA standartlarında futbol sahasında çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kullar Spor Tesisleri’ne FIFA standartlarında yapılan futbol sahasındaki çalışmalara devam ediyor

FIFA standartlarında futbol sahasında çalışmalar sürüyor

27 Aralık 2020 Pazar 12:40

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda kent genelinde spor tesisleri yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kullar Spor Tesisleri’ne FIFA standartlarında yapılan futbol sahasındaki çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor.

 

SENTETİK ÇİM

Spor alanlarını sadece kent merkezlerine değil kırsal alanlara da kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Kullar Spor Tesislerine FIFA standartlarında futbol sahası yapıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmalarda saha 105 x 71 metre sentetik çime sahip olacak.

 

ZEMİN İYİLEŞTİRİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede başlatılan çalışmalar kapsamında futbol sahasının yer alacağı alandaki eski toprağı kaldırdı. Ekipler, futbol sahasının zemini için iyileştirilme çalışması yapıyor.

 

DRENAJ SİSTEMİ KURULACAK

Zemin düzenleme işlemlerinin ardından drenaj işlemlerine başlanacak. FIFA standartlarına uygun olarak yapılan saha, daha sonra sentetik çim kaplanarak etrafı tel örgüyle kapatılacak. Saha tamamlandığında spor kulüpleri tarafından kullanılacak.

 

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