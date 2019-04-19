Fikri Işık Bıyık'ı Tebrik Etti

Işık, Darıca’da 9 yıl ilçe başkanlığı yapan ve Darıca ile ilgili konulara vakıf olan Başkan Bıyık’ın yeni dönemde Darıca’ya en iyi hizmeti sunacağına olan inancını dile getirerek görevinde başarılar diledi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’a teşekkür eden Başkan Bıyık ise “seçim döneminde verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, Darıca’da başarılı bir seçim dönemi geçirdik. Halkımızın bizlere emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz, şehrimize güzel eserler kazandıracağız.” dedi.