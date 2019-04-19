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Fikri Işık Bıyık'ı Tebrik Etti

Eski Başbakan Yardımcısı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, beraberinde Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, İl Yöneticileri Sezai Ata, Miktad Aydın ve meclis üyeleriyle birlikte Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek tebrik edip görevinde başarılar diledi.

Fikri Işık Bıyık'ı Tebrik Etti

19 Nisan 2019 Cuma 11:12

Işık, Darıca’da 9 yıl ilçe başkanlığı yapan ve Darıca ile ilgili konulara vakıf olan Başkan Bıyık’ın yeni dönemde Darıca’ya en iyi hizmeti sunacağına olan inancını dile getirerek görevinde başarılar diledi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı Ak Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’a teşekkür eden Başkan Bıyık ise “seçim döneminde verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum, Darıca’da başarılı bir seçim dönemi geçirdik. Halkımızın bizlere emanet ettiği görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz, şehrimize güzel eserler kazandıracağız.” dedi.

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