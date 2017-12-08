Fikri Işık: Kimse Haddi Aşmasın!

Işık, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tedavi gördüğü hastanede vefat eden "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği (91) ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kore'nin istilasının engellenmesi için oraya giden askerlerin orada sadece savaşmak değil, oradaki yetim çocuklarla ilgilenmek için gösterdikleri duyarlılığın, bugün iki ülke arasında güçlü köprüler oluşturduğunu ifade eden Işık, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le Güney Kore'ye yaptıkları ziyareti katılımcılara anlattı.

Işık, Türk askerinin orada erzaklarının yarısını açlık çeken Güney Kore insanına gönderdiğini dile getirerek, şu anda Güney Kore'de Türk insanına karşı sevginin sürdüğünü kaydetti.

- "Kudüs'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın"

Türk askerinin Kore'ye dünyada barışın egemen olması için gittiğini anlatan Işık, şöyle konuştu:

"Ondan sonra da dünyada barışın egemen olması için pek çok gayreti ülke olarak gösterdik. Ama maalesef son günlerde özellikle bölgede barışı dinamitleyen, bölgede barış gayretlerine adeta sekte vuran, barış gayretlerine darbe indiren gelişmeler oluyor. Amerika'nın iç politikasında iyice sıkışan ABD Başkanı Sayın Trump, bir anda İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü, maalesef bu talihsiz açıklamayı yaptı. Bu kesinlikle sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar için de Yahudiler için de kutsal bir mekan olan Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesi anlamına gelir. Bu bir emrivakidir. Bu emrivaki bölgede çok uzun süreli bir kargaşayı beraberinde getirir. Burada adeta bölge yeniden bir ateş, barut, kan ve gözyaşı sarmalına döner. Onun için ABD'ye özellikle söylediğimiz, bu mesele iç politikanın bir uzantısı olarak ele alınabilecek mesele değildir.

Bu mesele sadece bölgeyi değil dünyayı, dünyanın tamamını çok ciddi sıkıntılara sevk edecek çok ciddi sıkıntıların oluşmasına sebep olacak bir meseledir. Onun için sözümüzü söyleyeceğiz, Kudüs konusunda kimse haddi aşmasın. Haddin aşılması çok daha büyük acıları, çok daha büyük sıkıntıları beraberinde getirecektir. Burada bir kez daha herkese sağduyu çağrısı yapıyoruz. Aman ha Kudüs'ü hiç kimse politika malzemesi yapmasın. Ne kendi iç politikasında sıkışanlar Kudüs'e sarılsın, ne de kimse Kudüs'ün 3 semavi dinin de kutsal mekanını kendi siyasi çıkarlarına alet etsin."

AK Parti hükümetlerinin sağlık alanında büyük yatırımlar yaptığını dile getiren Işık, halkın memnuniyet anketlerinde en yüksek oranın, sağlık hizmetlerinde çıktığını bildirdi.

Işık, sağlık hizmetlerinde standardın yükselmesi için hükümetin çaba gösterdiğini belirterek, Kocaeli'nin de kent olarak sağlıkta atılım yaptığını kaydetti.

Kentte yapılan yatırımlara değinen Işık, Kocaeli'yi sağlık alanında Türkiye'nin en iyi noktasına getirmek istediklerini anlattı.

- "Taşeron düzenlemesi yakında hayata geçecek"

Işık, KOÜ'nün bölgenin en önemli hastanelerinden biri konumuna geldiğini aktararak, "Yeni bir binanın temelini atıyoruz. Bu zannediyorum 44-45 milyona mal olacak bir yatırım. Bugün hizmete alacağımız bir diğer cihaz da radyoterapi cihazı. Radyoterapi cihazıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza Kocaeli adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Bu cihazın buraya gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat talimatı ve takibi oldu. Son olarak da taşeron düzenlemesi yakında hayata geçecek. KOÜ'de de alt yüklenici olarak ifade ettiğimiz taşeronda, çalışan çok sayıda insanımız var. Onlara da bu düzenlemenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da KOÜ'nün Türkiye'de sayılı üniversiteler arasında yer almak için hızla ilerlediğini anlatarak, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde son 15 yılda önemli değişimler yaşandığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise üniversitelerin şehirlerin geleceği ve umudu olduğunu aktardı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de üniversite olarak en önemli hedeflerinin Türkiye'yi bir adım öne taşıyacak bilimsel çalışmak yapmak olduğunu belirterek, üniversite-sanayi iş birliğiyle önemli projelere imza attıklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Işık, Aksoy, Karaosmanoğlu, Hülagü ve beraberindeki protokol üyelerince, KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ek Poliklinik Binası'nın temeli atıldı, radyoterapi cihazı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bazı yatırımlar hizmete alındı.