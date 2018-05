Fikri Işık; “Seçim ilk turda sonuçlanacaktır”

AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘STK Buluşması’ Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Başbakan Yardımcısı Fikri Işık başta olmak üzere AK Parti İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, İlçe Kadın Kolları Başkanı Emine Özdemir, AK Parti Milletvekili aday adayı Şemsettin Ceyhan ve STK temsilcileri katıldı.

KARTEPE’NİN HEDEFİ YÜZDE 68

“Önümüzde çok önemli bir seçim var” diyerek programın açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman “Kartepemizde ki oy hedefimizi yüzde 68 olarak belirledik. Bu hedef için her kesimin desteğine ihtiyacımız vardır. Sizler ilçemizde etkili insanlarsınız. Bu kutlu davada, 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza desteğinizi esirgemeyeceğinizi çok iyi biliyorum. Ancak daha fazla çalışmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“TARİHİ BİR SEÇİM”

Kocaman’ın ardından konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “24 Haziran’da gireceğimiz seçim, tarihi bir seçimdir. Ülkemizin belirlediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güçlü yürüyebilmesi için çok önemli seçimdir. Farklılıklarımız bir tarafa bırakarak Cumhur İttifakına destek vermeliyiz” ifadelerine yer verdi.

DÖNÜŞÜM 2002’DE BAŞLADI

Programda konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise “AK Parti göreve geldiği zaman birçok sıkıntı ile aynı anda uğraşır durumdaydı. Her türlü engellemelere rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ı halkımız iktidara getirdi. 3 Kasım 2002’de milletimiz değişim ve dönüşümü başlattı. Ülkelerin tarihinde 16 yıl uzun bir zaman değildir. Kocaeli tarihinde en önemli olaylardan biri il sınırlarını belediye sınırı olarak kabul edilmesidir. Bu sayede her noktada hizmet gitmeye başlamıştır. İstanbul ve Kocaeli ile başlatılan uygulama başarılı olması sonrasında 30 ilde uygulanır duruma geldi” dedi.

IMF’Lİ GÜNLERİ UNUTMADIK

“Belde belediyelerin birleştirilmesi sonrasında yeni güçlü ilçeler oluşturuldu” diyen Işık “Kartepe’de 10 belde belediyesi bir araya geldi. AK Parti iktidar ile belediyelerin gelirleri 6 kat artmıştır. Halka hizmet yerelde başladı. Sizlerin verdiği yetki ile çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yapılan yatırımlarla şehrimiz artık ‘gülen şehir’ olmuştur. 1980 yılında belde belediyelerin durumlarını çok iyi biliyorsunuz. Ülkemiz IMF’ye muhtaç durumları unutmadık. IMF’den gelen talimatlar yerine getiriliyordu. Kocaeli depremi için gelen yardımların bir kısmı memur ve emeklilerin maaşı ile ödendiğini unutmadık. Ekonomide alınması gereken tedbirlerin alınması ile IMF’ye olan borç ödendi. 2008 yılında küresel finans krizi çıktığı zaman bazı çokbilmişler dünyaya başka reçete bizlere ayrı bir reçete yazıyorlardı” açıklamasında bulundu.

“ÜLKENİN BAŞINDA OLMASAYDI…”

“Sınırımızın ötesinde düzenleme yapılmak isteniyor Türkiye müdahil olmasını, masada yer almasını istemiyorlar” diyen Işık “Yanı başımızda PKK’nın lider kadrosundan direk emir alan PYD, YPG terör örgütü var. Bu terör örgünün bölgede hâkimiyet kurması için her türlü gayreti gösteriyorlar. Türkiye’ye bölge için ‘siz karışmayın’ diyorlar. 10 bin km uzaktan geleceksin burada dizayn yapmaya kalkacaksın, benim milli güvenliğimizi doğrudan ilgilen durumda müdahil olmamı istemeyeceksin. Kimse kusura bakması, kendi güvenliğimiz ve huzur ve istikrar için müdahil oluruz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları bunlar için yapıldı. Ülkemizin başında Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bu harekâtların hiçbiri yapılmadı” dedi.

“KAZANIMLAR KALICI OLMALI”

“Yerli silahlarımızı üretmeye başlamamızla birlikte Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları yapıldı” diyen Işık, “Kendi helikopterimizi, tankımızı, SİHA’sını yapan ülke durumuna geldik. Terör örgütleri kıpırdayamaz duruma geldiyse teknolojik silahlarımız sayesindedir. Teröristlerin yaptıkları havadan an be an canlı olarak izlenmektedir. Pek çok alanda 16 yılda çok önemli işler yapıldı. Bu kazanımların kalıcı olması gerekiyor. Bu sistem Türkiye’ye dar geliyor dedik milletimiz destek verdi. Sistem değişimine gidildi. Bizlerin koşması gerekiyor. Bu sayede geçmişten gelen açıkları kapalım. Torunlarımıza yeni hesaplar bırakmamak için daha çok çalışmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu.

“BİR BAŞKA KİMSE VAR MI?”

Konuşmasının sonunda “Elbette birilerinin uykuları kaçıyor” diyen Işık “Halkımızın Cumhurbaşkanımıza verilen desteği gördükçe birileri zıvanadan çıkmaktadır. Ne yaparsanız yapın Allah’ın takdiri ve milletimizin desteği olmaktadır. Milletimizin desteği Cumhurbaşkanımızdan yanadır. İlk turda net bir şekilde seçim sonuçlanacaktır. Rakibin kim olduğu önemli değildir. Bizim adayımızın karşısında ülkeyi yönetecek tecrübede bilgi birikiminde kimse var mı? O zaman neden endişen elim? Bu sistem ilk defa uygulanacaktır. Muhalefet Cumhurbaşkanlığından ümidi kesmiş durumdadır. Onların tek derdi mecliste AK Parti’yi salt çoğunluğun altına düşürmektir. 600 milletvekilinin 300 milletvekilinin altında kalması durumunda Recep Tayyip Erdoğan’ı ve yeni sistemi tıkarız düşüncesindeler. Bununla ilgili sinsi çalışma yapılıyor. 24 Haziran seçimlerinde buna çok dikkat edelim. Cumhur İttifakına AK Parti milletvekillerine destek verilmelidir” şeklinde konuştu.