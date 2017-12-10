Fikri Işık, STK temsilcileriyle buluştu

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yarınların eğitim sayesinde oluşacağını belirterek, "Bugün gençlerimize, yavrularımıza ne kadar iyi bir eğitim imkanı sunarsak, ne kadar iyi bir eğitim almalarını sağlarsak, geleceğe o kadar güvenle bakacağız." dedi.

Dilovası ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Işık, burada yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri günden bu yana ilçeye önemli hizmetlerde bulunduklarını anlatarak, Dilovası'nın kendileri için önemine değindi.

İlçenin sorunlarını yakından takip edip, bunların çözümü için gayret gösterdiklerini ifade eden Işık, ilçeyi yaşanabilir bir hale getirdiklerini kaydetti.

Dilovası'nın önceden sadece kirlilikle anıldığını dile getiren Işık, "Türkiye'de 'Dilovası' dediğiniz zaman, akla hava kirliliği gelirdi, problemlerle anılırdı. Şimdi Dilovası, sadece bu konularla meşgul olan bir ilçe değil, bu konularda büyük mesafe aldık. Şimdi güzel haberlerle Türkiye gündemine gelen bir ilçe oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dilovası'nı, Büyükşehir Belediyesi sınırlarına almakla önemli adımlardan birini attıklarını kaydeden Işık, bu sayede ilçenin alt yapı ve üst yapısında önemli çalışmalar hayata geçirildiğini bildirdi.

- "Eğitimi, Dilovası'nda birinci öncelik olarak görüyoruz"

Işık, ilçedeki bütün alt yapının yenilendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Dilovası'nda artık kapalı yüzme havuzunu hayata geçiriyoruz. Bundan sonra 10 sene önce gündemimizde yüzme havuzu yoktu. Acil meselelerimiz vardı. Dilovası eğitimde gerideydi. Şu anda ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayımız 24. Yeni okullar bittikçe, daha da aşağıya inecek. Ortaokulda da lisede de bu 20 rakamını göreceğiz. Bu Türkiye'nin en gelişmiş illeriyle aynı düzey demektedir. Dilovası'nı zorunlu hizmet bölgesine aldırdık. Öğretmen sorunumuz, büyük oranda çözüldü. Eğitimi, Dilovası'nda birinci öncelik olarak görüyoruz. Yarınlarımız eğitim sayesinde oluşacak. Bugün gençlerimize, yavrularımıza ne kadar iyi bir eğitim imkanı sunarsak, ne kadar iyi bir eğitim almalarını sağlarsak, geleceğe o kadar güvenle bakacağız."

İlçede sağlık alanında yaptıkları çalışmaları ve gelinen seviyeyi katılımcılara anlatan Işık, "Pek çok alanda ciddi mesafeler aldık. Bakın çöp depone alanı sorunumuz vardı. Size söz verdik, 'Bu koku ortadan kaldırılacak. Mayıs ayı başında bu iş bitecek' dedik. Gerçekten mayıs ayı başında, Büyükşehir Belediyemiz gerekli tedbiri aldı ve bir daha buraya çöp dökme işi yapılmadı. Çöp sorunu da ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Programa, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilgililer ve vatandaşlar katıldı.