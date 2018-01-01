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Filistinli itfaiyeciler sertifikalarını aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Kocaeli'de eğitim gören Filistinli 13 itfaiyeciye sertifikaları verildi.

Filistinli itfaiyeciler sertifikalarını aldı

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:09

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Kocaeli'de eğitim gören Filistinli 13 itfaiyeciye sertifikaları verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürü Salih Palaz, İzmit'te bir otelde düzenlenen sertifika töreninde yaptığı konuşmada, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen talepler doğrultusunda itfaiyecilere eğitim verdiklerini söyledi.

Bilgi paylaştıkça büyüdüğünü vurgulayan Palaz, Büyükşehir Belediyesi, TBB ve TİKA işbirliğiyle 2010 yılından bu yana devam eden eğitimler kapsamında yurt içi ve yurt dışından bin 796 itfaiyeciye eğitim verildiğini kaydetti.

Palaz, bu paylaşımları yapmanın kendilerini oldukça mutlu ettiğini ifade ederek, "Filistin'in El Halil şehrinden gelen itfaiyeci misafirlerimiz de eğitimlerini tamamladılar. Büyük sıkıntılar yaşayan bir coğrafyada itfaiyecilik gibi kutsal bir mesleği sürdüren Filistinli kardeşlerimizi aramızda görmek ayrı bir gurur ve kıvanç kaynağımızdır." dedi.

Filistinli itfaiyeciler adına konuşan Ayman Naserdeen de "Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Eğitimlerimizi tamamladık ve bilgilerimizi kendi ülkemizde uygulayacağız. Birçok bilgiyi öğrenme ve kendi bilgilerimizi de paylaşma imkanı bulduk. Eğitimde bizlere yardımcı olan bütün eğitmenlerimize ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, eğitimlerini başarıyla tamamlayan Filistinli itfaiyecilere sertifikaları takdim edildi.



AA
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