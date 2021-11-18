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Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin Yargılandığı Davada Karar

Baba müebbet, ağabey ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Filistinli Kızın Ölümüne İlişkin Baba Ve Ağabeyin Yargılandığı Davada Karar

18 Kasım 2021 Perşembe 10:38

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin ölümüne ilişkin babası ve ağabeyinin yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Zekharya ve oğlu Yahya Keblawi ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada, talep edilen HTS kayıtlarının geldiği belirtilerek dosyaya eklenen kayıtlar ile esasa ilişkin savunmalarını yapmaları için sanıklara söz verildi.

Tercüman vasıtasıyla konuşan baba Zekherya Keblawi, en son akşam namazından sonra oğlunun evinde bulunduğu sırada kızını arayıp yanına geleceklerini haber verdiğini ve akşam yemeği için bir şey hazırlamasını istediğini anlattı.

Görüşme sırasında kızının olayın gerçekleştiği evde bulunduğunu belirten Keblawi, "Kendisine 'Ağabeyin evde yatıyor, kalktıktan sonra geleceğiz.' diye söyledim. Kızım Siwar aile dostumuz olan Kasım'ı tanır, eşini de tanır. Eşiyle arkadaşlığı olup telefonla kendisiyle de görüşmesi vardır." ifadesini kullandı.

Keblawi, basında çıkan yazıların senaryo olduğunu ve bunların aleyhlerine çevrildiğini iddia ederek suçsuz olduklarını savundu.

- "Çeviri hatasından kaynaklıdır"

Yahya Keblawi de olay günü kardeşiyle kendi telefonuyla değil, babasının telefonuyla görüştüğünü söyledi.

İddianame ve mütalaanın gerçeği yansıtmadığını ileri süren Keblawi, "Yanlış çeviri veya kız kardeşimin davranışlarından sorumlu tutulmaktayım. Olmayan şey oldu gibi söylenmekte, cezası bize yansıtılmaktadır. Bu çeviri hatasından kaynaklıdır." diye konuştu.

Keblawi kendilerine isnat edilen suçu işlemediklerini savunarak beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Zekherya Keblawi'yi müebbet, Yahya Keblawi'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

- Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 6 Şubat 2019'da balkondan düşerek hayatını kaybeden Filistin uyruklu Siwar Keblawi'nin (21) ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Baba Zekharya Keblawi (59) gözaltına alınmış, olaya karıştığı ileri sürülen maktulün ağabeyi Yahya Keblawi de (34) İsrail'e gitme hazırlığındayken bir otelde yakalanmıştı. Şüpheli baba ve oğlu çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve oğlunun ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.




AA
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