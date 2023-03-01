Filografi Sergisi İzmitlileri Bekliyor

Filografi sanatçısı Elif Sonugelen’in kişisel SNG Filografi sergisi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Filografi sanatının usta öğreticilerinden Elif Sonugelen tarafından oluşturulan SNG Filografi sergisi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 30 adet filografi tablosunun yer aldığı ve büyük emeklerle oluşturulan sergi 3 Mart’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerine açık olacak. Filografi öğreticisi Elif Sonugelen sergiye dair yaptığı açıklamada, “Filografi sanatını 10 yıldır icra ediyorum. Ahşap zemin üzerine çivi ve tellerle bir sanat ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 27 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında İzmit Belediyesi sanat galerisinde yapmış olduğum eserleri sergileyeceğim. Yapmış olduğum eserleri burada sergileme imkanı sağlayan İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.





















İHA