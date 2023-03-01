banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Filografi Sergisi İzmitlileri Bekliyor

Filografi sanatçısı Elif Sonugelen’in kişisel SNG Filografi sergisi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.

Filografi Sergisi İzmitlileri Bekliyor

01 Mart 2023 Çarşamba 09:20

                                      
 Filografi sanatçısı Elif Sonugelen’in kişisel SNG Filografi sergisi, İzmit Belediyesi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı.  
  
  Filografi sanatının usta öğreticilerinden Elif Sonugelen tarafından oluşturulan SNG Filografi sergisi Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. 30 adet filografi tablosunun yer aldığı ve büyük emeklerle oluşturulan sergi 3 Mart’a kadar Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerine açık olacak. Filografi öğreticisi Elif Sonugelen sergiye dair yaptığı açıklamada, “Filografi sanatını 10 yıldır icra ediyorum. Ahşap zemin üzerine çivi ve tellerle bir sanat ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 27 Şubat ve 3 Mart tarihleri arasında İzmit Belediyesi sanat galerisinde yapmış olduğum eserleri sergileyeceğim. Yapmış olduğum eserleri burada sergileme imkanı sağlayan İzmit Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. 
                                  











İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Emeklilikle Yaşa Takılanlar Yasa Teklifi TBMM'de Kabul Edildi Emeklilikle Yaşa Takılanlar Yasa Teklifi TBMM'de...
“Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız” “Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında...
Depremzedelere Ev Olan Tren Garı: Burada Para Geçmiyor (VİDEOLU HABER) Depremzedelere Ev Olan Tren Garı: Burada Para Geçmiyor...
Eşini Öldüren Sanıktan Kan Donduran Sözler: “Bize büyü yapıldı, asılmak istiyorum” (VİDEOLU HABER) Eşini Öldüren Sanıktan Kan Donduran Sözler: “Bize...
Hatay’da Çadırkente 40 Çamaşır Çakinesi Başiskele’den Hatay’da Çadırkente 40 Çamaşır Çakinesi Başiskele’den
Başkan Hürriyet, Üsküdar Vapuru Faciasında Hayatını Kaybedenleri Andı Başkan Hürriyet, Üsküdar Vapuru Faciasında Hayatını...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

Emeklilikle Yaşa Takılanlar Yasa Teklifi TBMM'de...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili kanun teklifi 395 oy ile kabul edilerek yasalaştı.

Haberi Oku