Fındığın Geleceği Kalitede

700 bin hektarı aşkın bahçe ile dünya fındık üretiminin büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye’de, dekarda ortalama 70-80 kilolara kadar düşmeyle yaşanan verim sorunu ile kalitesizliği ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalara fındığın en büyük tüketicisi konumunda da bulunan, çikolata devi Ferrero firması da katkı sağlıyor.

5 yıldan beri uygulanan Değerli Tarım Projesi kapsamında Ordu’nun Ulubey ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde Nurettin Topcuoğlu’na ait bahçede 2018 ürünü fındığın hasadı ile birlikte bahçe etkinliği düzenlendi.





2 yıl önce değerli tarım uygulamalarının yapılmaya başlanan ve dekarda verimin 100 kg’dan 300’ün üzerine çıktığı bahçedeki etkinlik de konuşan Ferrero Fındık Türkiye Genel Müdürü Bamsı Akın, fındıkta verimlikle birlikte kaliteye de çok öncelik verdiklerini belirterek:





“Bunun için işe bahçeden, yani üreticiden yola çıktık. Bizim için kalite çok önemli. Bu kaliteyi tüm tedarik zincirine taşıyacağız. Kaliteye yüksek fiyat politikamız bu yılda sürecek. Ferrero olarak Türk fındığının en önemli elçisiyiz. Fındığa değer katmaya devam edeceğiz.”





Kaliteli fındığa yüksek fiyat





Geçen yıl başlattıkları kaliteli fındığa yüksek fiyat uygulamasının çok başarılı olduğunu dikkat çeken Bamsi Akın, “Kaliteli fındık bizim için çok değerli ve alım garantisi var. Geçen yıl bu kapsamda kaliteli fındığa yüzde 20 ila yüzde 30 oranında daha fazla ödeme yaptık, bu yılda , bu uygulamaya devam edeceğiz” dedi.





Ferrero Fındık Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü Yasemin Taşkın ise, değerli tarım ekibi ile Türk fındık üreticisine kalite ve verimin arttırılması için her alanda destek olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, “Ferrero için fındık olmazsa olmazdır. Bizim yapmak istediğimiz Türk fındığında kalitenin artmasına destek olmaktır. Bunun için de çiftciyi destekliyoruz. Ferrero’nun kaliteli fındığa ihtiyacı var. Türk çiftçisinin de kaliteli fındık üretmeye. Dolayısıyla bir kader ortaklığımız var. Bunun için değerli tarım uygulamaları ekibimizle ortalaması 70-80 kilo olan dekar başına verimi 300 kilolara doğru çıkarabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu aynı zamanda fındık üretiminde yeni bir dönemin başladığını da göstermektedir. Üretici ile olan ortaklığımız ve ortak çalışmamız artarak devam edecektir” dedi.





Ferrero Fındık Tarım Geliştirme Direktörü Ersin Arısoy da, 2-3 yıl önce bazı bahçelerde 60-70 kg’a kadar verimi, model bahçeler oluşturarak 300 kg’ın üzerine çıkardıklarını hatırlatarak şöyle dedi:





“5 yıl içinde 19 bin 300 üreticimize yaklaşık 75 bin bahçe ziyareti yaptık. Ferrero Değerli Tarım’ınzirat mühendisleri, sosyal uzmanlar ve bahçe çalışanlarından oluşan 110’u sahada toplam 121 kişilik ekibinin kalite çalışmalarında bahçelerdeki randıman bile 3-4 puan artış gösterdi. Bu artış her geçen yıl devam edecektir. Fındıkta kazanç verim ve kalite ile de olur. Açıklanan fiyatlar 50 randıman baz alınarak yapılmaktadır. Randıman 54-55 olursa fiyat artar. 40-45’e düşer ise azalır. Bu yıl 2017 ürününde sağladığımız verim ve kalite artışının üzerine çıkacağız. Bunların rakamlarını da hasat sonrası göreceğiz.”





Sosyal Sürdürülebilirlik Koordinatörü Melike Kıratlı ise, fındıkta üretici profili ve çalışan yapısının çok önemli olduğuna dikkat çekerek, bunun için başta çocuk işçiliğinin önlenmesi olmak üzere, kadınlara yönelik etkinliklerine ağırlık verdiklerini bildirdi.



