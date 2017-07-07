Fındık Bahçelerinde Devrim

10-15 dallı sistemin yerini tek gövdeli ağaçlar almaya başlıyor. Uygulamaya çeşitli kuruluşlar ile vatandaşlar örnek bahçeler oluşturarak destek veriyor.





Trabzon'un Ortahisar ilçesine Kamışlı Mahallesinde, Ferrero Fındık tarafından uygulanan Değerli Tarım Projesi kapsamında Tayyip Sağır'a ait bahçede de uygulanan proje üreticilere tanıtıldı. Tanıtımda ayrıca damla sulama sistemi, fındıkta don etkisine karşı mücadele ve gübreleme konularında da bilgilendirmeler yapıldı.





Fındık üretim maliyetini yüzde 8 -10 oranında arttıran dip sürgünü temizliğini gerektirmeyen tek gövdeli ağaç uygulaması, özellikle aşılı fidanlar kullanılarak oluşturulan bahçelerde daha fazla tasarruf sağlıyor.





Ferrero Fındık Zirai İşler Müdürü Gökhan Arıkoğlu ile sorumlu Ziraat Mühendisi Nuran Aykın, tanıtım toplantısına katılan üreticilere tek gövdeli ağaç sistemi hakkında bilgilendirme yapıp, üreticilerin sorularını cevaplandırdılar. Türkiye'de genellikle ‘ocak usulü’ dikili olan fındık bahçelerinde dip sürgünlerinin ana dallarla besin, su ve ışık bakımından rekabete girdiği bunun da verimin azalmasına neden olduğuna dikkat çektiler.



Yeni kurulmaya başlanan bu sistemin gelecek yıllarda olumlu sonuçlarını mutlaka göreceklerini vurgulayan Arıkoğlu, “Trabzon’da buna benzer tek gövdeli uygulamalar var. Bazı üreticiler ile kuruluşlarında aynı şekilde tek gövdeli yeni bahçeler kurmaya başladıklarını biliyoruz" diyerek; bahçelerin damla sulama yöntemiyle daha verimli hale getirilebildiğini de belirtti.





Arıkoğlu; yağışlı bölge olmasına rağmen, düzenli sulamanın fındıkta olumlu etki yaptığına dikkat çekerek, bunun için damla yöntemini de yaygınlaştırmaya çalıştıklarını bildirdi.





Zirai İşler Müdürü Arıkoğlu şöyle devam etti:

"Bu sistemin fındıktaki tatbikatıyla ilgili de model bahçelerimiz var. Burada da damla sulama sistemini kurduk. Bu sistem hem sulama hem de gerektiğinde gübreleme yapabiliyor. Şimdiye kadar gübrenin gömülmesi ya da toprağın dışına atılması söz konusuydu. Bu da ciddi bir işçilik ve emek gerektiriyordu. Arazilerimiz meyilli olduğundan gübre akıp gidebiliyor. Bu sistem sayesinde gerekirse az veya çok, yani toprağın istediği ölçüde gübrenin kullanılması mümkün oluyor. Bu da etkinliği artırıp, ciddi yararlar sağlıyor. Sistemin hem verim hem de randıman etkilerini görme şansına sahip olacağız. Engebeli araziler de bunu rahatlıkla kullanılması mümkündür. Hem sulamayı hem de bilinçli gübrelemeyi en iyi şekilde yapmış olacağız.”



Temmuz- Ağustos ayının kurak gittiği dönemlerde damla sulamanın getirdiği avantajları üreticilere anlatan Arıkoğlu , “Malum gübreler yıkanıyordu. Artık sistem sayesinde bu olmayacak. İstendiği zaman az, istendiği zaman da ihtiyaca göre gübreleme olacak. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj. Yağmur her zaman yağmıyor. Özellikle Temmuz-Ağustos aylarında, kurak giden dönemlerde de sulama imkanını getiriyor" dedi.



