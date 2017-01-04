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Fırat Kalkanı Harekatı!

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın ailesini ziyaret etti

Fırat Kalkanı Harekatı!

04 Ocak 2017 Çarşamba 15:09

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab ve çevresindeki çatışmalarda şehit olan Piyade Binbaşı Bülent Albayrak'ın Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Baba Hasan Albayrak'a taziye ziyaretinde bulunan Karaosmanoğlu ve Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, şehit Albayrak için dua etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, vatan ve millet uğruna, dini, imanı ve namusu uğruna can vermiş Mehmetçikleri rahmetle andıklarını belirtti.

Gerektiğinde ağır koşullar altında yapılan bu milli mücadelenin kahraman mensuplarının çetin arazi ve şiddetli kış şartlarına rağmen vatan aşkıyla görevini yerine getirdiklerini ifade eden İbrahim Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:

"Mehmetçikimiz ve polisimiz vatanımızı korumak için olağanüstü gayret göstermektedir. Bugün bir kez daha ortaya koyulan mücadele, Türk milletinin vatanı ve kutsal varlıkları uğruna neler yapabileceğinin en büyük ispatıdır. Biz vatan uğruna binlerce şehidini toprağa vermiş bir ecdadın nesliyiz. Son damla kanımız kalıncaya kadar vatanımız için düşmana karşı etten bir duvar olmaya devam edeceğiz. 

Vatanını korumaya giden kahraman askerlerimizin canlarıyla yazdıkları bir kahramanlık destanını bugün yine görüyor ve şahit oluyoruz. Allah onlardan razı olsun. Bu vatan için canlarını ortaya koyan şehitlerimizi, bu aziz milletimiz dualarının en güzel yerinde tutuyor. Ordumuz, polisimiz ve tüm emniyet güçlerimiz terörle mücadelede kahramanca görev yapıyorlar."

Kaynak : KOCAELİ (AA) 
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