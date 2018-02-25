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Fırınlar Kocaeli’nin köylerini süslüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin köylerimizde yaptırdığı fırınlar, köylüler arasındaki paylaşımı artırıyor. Bu fırınlar buram buram nostalji kokuyor

Fırınlar Kocaeli'nin köylerini süslüyor

25 Şubat 2018 Pazar 13:44

 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu “Şehirde ne varsa köylerde de o olacak” talimatıyla işe koyulan Büyükşehir Belediyesi köylere şehirde bulunan tüm imkanları getirdi. Her köye konak yaptırdı, pek çok köyün camisini onardı, tarihi binaları restore ettirdi, köylere su tankerleri verildi ve en önemlisi köylüler arasındaki bağı daha da güçlendirmek ve paylaşımı artırmak için bir geleneğin yaşatılması için geçmişten bugüne gelen köy fırınlarını daha modern yapılarda inşa ettirdi. 2009 yılından bugüne Kocaeli’nin köylerine toplamda 441 köy fırını yapıldı.

 

KÖYLERE 441 ADET FIRIN YAPILDI

Köylülerin haftanın belli günlerinde bir araya gelerek yöresel damak tatlarını yaşattığı fırınlar lezzet durakları haline geldi. Özel gün ve bayramlarda köylerdeki kadınların toplanarak ortaklaşa yaktığı fırınlar, bir geleneğin sürdürülebilirliğini sağladı. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Kocaeli’deki değerlere sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu lezzet duraklarının sayısını her geçen gün artırıyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde 2009 yılından bugüne Kocaeli’nin köylerine toplamda 441 köy fırını yapıldı.

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