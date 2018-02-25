Fırınlar Kocaeli’nin köylerini süslüyor

KÖYLERE 441 ADET FIRIN YAPILDI
Köylülerin haftanın belli günlerinde bir araya gelerek yöresel damak tatlarını yaşattığı fırınlar lezzet durakları haline geldi. Özel gün ve bayramlarda köylerdeki kadınların toplanarak ortaklaşa yaktığı fırınlar, bir geleneğin sürdürülebilirliğini sağladı. Köy fırınları bayramlarda, düğünlerde ve cenazelerdeki geniş katılımlı yemeklerde köylünün imdadına yetişiyor. Tek seferde onlarca tepsi ekmek pişirilebilen bu fırınlar kadınların işini de kolaylaştırıyor. Kocaeli’deki değerlere sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu lezzet duraklarının sayısını her geçen gün artırıyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün öncülüğünde 2009 yılından bugüne Kocaeli’nin köylerine toplamda 441 köy fırını yapıldı.