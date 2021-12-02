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Fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı

İzmit ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırdı.

Fırtına nedeniyle yan yatan caminin minaresi vinç yardımıyla kaldırıldı

02 Aralık 2021 Perşembe 13:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, geçen günlerde meydana gelen fırtına nedeniyle yaşanan olumsuzluklara müdahale ederek, vatandaşların yardımına koştu.

Arızlı Mahallesi Merkez Camisi'nin minaresinin yan yatması üzerine bölgeye giden ekipler, devrilme tehlikesi bulunan minareye müdahale etti.

Ekipler, çelik konstrüksiyon kısımlarına kaynak yaparak sağlamlaştırdıkları minarenin devrilerek evlere ve vatandaşlara zarar vermesini önledi.

Daha sonra çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, minareyi vinç yardımıyla kaldırarak tıra yerleştirdi.

Hasar gören çelik konstrüksiyon minare, Büyükşehir Belediyesince bakım, onarım ve güçlendirme işlemleri tamamlanmasının ardından yerine monte edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arızlı Mahallesi muhtarı Ruhan Menteş, 29 Kasım akşamı şiddetli lodos ve kötü hava koşulları nedeniyle caminin minaresinin yan yattığını belirterek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine, AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.



AA
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