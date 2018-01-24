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Fırtına Trabzonsporlular'dan Köşker ziyareti

Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş ve dernek yönetimi Gebze Belediye Başkan Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti.

Fırtına Trabzonsporlular'dan Köşker ziyareti

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:01


Gebze Fırtına Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gökhan Altıntaş ve dernek yönetimi Gebze Belediye Başkan Adnan Köşker’i makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Dernek Başkanı Gökhan Altıntaş, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e spora verdikleri önem ve destekleri için teşekkür etti. Dernek Başkanı Altıntaş Başkan Köşker’e, Trabzonspor plaketi takdiminde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Köşker de Dernek başkanı Altıntaş’a ve dernek yöneticilerine ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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