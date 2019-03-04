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FİYAKA'lı Başkan!

Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde yer alan Fiyaka Gebze'de geçtiğimiz haftalarda yönetim kurulu seçimi gerçekleşti.

FİYAKA'lı Başkan!

04 Mart 2019 Pazartesi 08:04

İlçemizde faaliyetlerini sürdüren Match Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirtaş, 4.kez Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Cüneyt Nalbant’ta aynı şekilde başkan yardımcılığı görevine yeniden seçildi. Fiyaki sakinlerinin katıldığı başkanlık seçiminde Gebze’nin saygın iş adamlarından Match Group Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirtaş, yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilerek 4.cü kez bu göreve getirildi.


DEMİRTAŞ’TAN SİTE SAKİNLERİNE TEŞEKKÜR


Seçim sonrası site sakinlerine seslenen Demirtaş, Fiyaka Gebze’yi bölgenin en elit site haline getirdiklerini belirtti. Demirtaş konuşmasına şöyle devam etti: “Gerçekleştirdiğimiz site Yönetim Kurulu seçimlerine gerek katılarak, gerekse vekaletlerini vererek desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen site sakinlerimize öncelikle teşekkür ederim. Sitemizi daha huzurlu bir yaşam konseptine kavuşturabilmek için yapmış olduğumuz bu çalışmalar görüyoruz ki boşa değilmiş. Bizlere güvenerek vermiş olduğunuz desteğinizden ötürü sizlere sonsuz şükranlarımı sunar, herkese ayrı ayrı teşekkür ederim dedi.  


YÖNETİM KURULU:  


Yönetim Kurulu Başkanı: Muhammed Demirtaş

Başkan Yardımcısı: Cüneyt Nalbant

Muhasip Üye: Harun Eyüpoğlu

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