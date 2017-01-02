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Fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapılmasının ardından, Eskihisar- Yalova arasındaki feribot hattında da indirime gidilmesi sürücüleri sevindirdi

Fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi

02 Ocak 2017 Pazartesi 22:56

Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için 89 lira olan geçiş ücreti yeni yılla birlikte 65.65 liraya düşürüldü. Bunun üzerine İDO da Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasındaki feribot hatlarında indirim yaptı. Otomobillerde tek yön 60 liradan 45 liraya indirilirken, gidiş dönüş 100 liradan 80 liraya düşürüldü.

 

İNDİRİM MUTLU ETTİ

Sürücüler fiyatlarda indirim uygulanmasından memnun kaldı. İstanbul'dan Bursa'ya giden Turgay Evren feribotu kullanacağını belirterek, "İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorum. Osmangazi Köprüsü'nde indirim olmuştu. Feribotlarda da indirim olmasını bekliyordum. Osmangazi Köprüsü'nü kullanmayı düşünüyordum ama, burası eğer 45 liraya düştüyse bundan sonra burayı kullanırım. Fiyatlarda indirim olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

 

SÜREKLİ BU YOLU KULLANIRIM

Yıllardır Eskihisar- Topçular feribot hattını kullandığını söyleyen Serdar Devircan ise, "Yakıta zam geldi. Şimdi yolda indirim olması beni çok mutlu etti. Fiyatların daha da inmesini isterim. Her gün bu yollardayız. İndirim geldi artık sürekli bu yolu kullanırım" dedi.

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Fiyat Düşüşü Sürücüleri Sevindirdi
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