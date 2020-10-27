Floor Curling Bu Hafta Darıca’da Yapıldı

Daha önce İzmit ve Başiskele ilçesinde yapılan Floor Curling sporu bu hafta da Darıca ilçesinde gerçekleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe ilçe vatandaşları Floor Curling sporuyla tanıştırmaya devam ediyor. Daha önce İzmit ve Başiskele ilçelerinde yapılan Floor Curling sporu bu hafta da Darıca ilçesinde yapıldı. Uzman antrenörler tarafından Floor Curling oyununun kuralları ve oynanış şekli vatandaşlara ve çocuklara aktarılırken Darıcalı vatandaşalar eğlenceli anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR İLGİ GÖSTERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü, ücretsiz spor okulları kapsamında her yaştan insanın spor yapması için etkinlikler düzenliyor. Bu etkinliklerden biri de ülkemizde pek tanınmayan Floor Curling oldu. İzmit’te yapılan etkinlikten sonra vatandaşların çok sevdiği Floor Curling daha sonra Başiskele’de yapıldı. Bu hafta ise Floor Darıca Millet Bahçesinde vatandaşalar tarafından oynandı. Etnikliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım’ın yanı sıra çok sayıda sporsever katıldı.

“YENİ BİR SPOR DALIYLA TANIŞMAK MUTLULUK VERİYOR”

Vatandaşlarla atışlar yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni bir spor dalıyla tanışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını vurguladı. Büyükşehir Belediyesine etkinliği yapmasından dolayı teşekkür eden Bıyık “Darıca’yı çok seviyoruz. Vatandaşlarımızın mutlu olması için birçok faaliyet yapıyoruz Floor Curling etkinliği de onlardan biri. Büyükşehir Belediyemiz bu işlerin çoğuna öncülük ediyor, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki bundan sonra spora ilgi ve alaka daha da artacaktır. Hep birlikte mutlu bir şehir için çalışıyoruz.” dedi.

FLOOR CURLİNG’İ ÇOK SEVDİLER

Özellikle çocukların ve gençlerin yeni bir spor branşı olan Floor Curling oynarken gösterdikleri heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi. Duygularını da aktaran Darıcalı gençler Floor Curling’i çok sevdiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesine sağladığı imkânlardan dolayı teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPORA ÖNEM VERİYOR

Spora ve sporcuya daima destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde birçok ilçe ve mahallede çeşitli projelerle insanlarla buluşmayı ve farklı branşlardaki spor alanlarına vatandaşların katılımını sağlıyor. Bu sayede gençleri spora yönlendirmek ve spor sevgisini vatandaşlara aşılamak, aynı zamanda gençlerin hareketlenmesini sağlayarak sağlıklı bireyler yetişmesine ön ayak olunması hedefleniyor.

FLOOR CURLİNG ETKİNLİKLERİ DEVAM EDECEK

İzmit ve Başiskele ilçelerinde yaklaşık 2 bin kişi tarafından oynanan Floor Curling, Darıca’da da yaklaşık 700 kişi tarafından oynandı. Kasım ayı içerisinde hava şartlarına göre Floor Curling etkinliğinin Gölcük, Gebze ve diğer ilçelerde de yapılması planlanıyor.













