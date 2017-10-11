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Freni boşalan araç bahçeye girdi

Kocaeli'de sürücüsünün park ettiği hafif ticari araç, freni boşalınca yokuş aşağı hareket edip bahçeye girdi

Freni boşalan araç bahçeye girdi

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:36

Olay, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Kocagül Sokak'ta meydana geldi. 45 yaşındaki Ekrem Şimşek'in park edip indiği 34 HL 9005 plakalı hafif ticari araç, aniden hareket etti. Ekrem Şimşek, yokuş aşağı ilerleyen aracını durdurmaya çalıştı. Ancak aracın lastiği Ekrem Şimşek'in ayağının üzerinden geçti, yol kenarında bulunan bir evin bahçesinin duvarını yıkarak içeri girdi.

Ekrem Şimşek, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Araç ise vinçle bahçeden kaldırıldı.

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