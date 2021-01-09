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Freni boşalan tır evin içine girdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan tır, çarptığı evde hasara yol açtı.

Freni boşalan tır evin içine girdi

09 Ocak 2021 Cumartesi 12:59

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde park halinde bulunan Fatih D'ye ait 41 KJ 749 plakalı tır, freninin boşalması nedeniyle yokuş aşağı hareket etti.

Yaklaşık 70 metre giden tır, 29. Sokak'ta bulunan istinat duvarındaki korkulukları aşarak Ahmet Sarıoğlu'nun evinin giriş kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle giriş kapısı sıkışıp kapanan evin sakinleri kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıktı.

Ev sahibi Sarıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde 5 kişi olduklarını belirterek, "O sırada çay içiyorduk. Ne olduğunu anlamadım, birden gürültüyle yerimizden fırladık. İtfaiye ekipleri bizi dışarıya çıkardı." dedi.

Bir bölümü istinat duvarında asılı kalan tır, çekici yardımla bulunduğu yerden kaldırıldı.



AA
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