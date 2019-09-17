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Freni patlayan tankerden atlayarak ölen kişi defnedildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni patlayan su tankerinden atlayarak hayatını kaybeden kişi toprağa verildi.

Freni patlayan tankerden atlayarak ölen kişi defnedildi

17 Eylül 2019 Salı 13:03

Alınan bilgiye göre, yakınları tarafından Gebze Mezarlığı morgundan alınan belediye çalışanı Erdal Yılmaz'ın cenazesi, Darıca Akminare Camisi'ne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, Gebze Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Yılmaz'ın yakınları, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve vatandaşlar katıldı.


Yenikent Mahallesi Dicle Caddesi üzerinde dün çim sulama çalışması yapıldığı sırada sürücülüğünü yaptığı ait 41 D 7791 plakalı su tankerinin geri kaydığını fark eden Erdal Yılmaz, aracı durduramayınca paniğe kapılarak yere atlamıştı.

Yol kenarında park halinde bulunan bir tıra çarparak durabilen su tankerinin sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetmişti.


AA
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