Frenleri Tutmadı, Başka Araçlara Çarpmamak İçin Refüje Çarpıp Durdu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde otomobilin frenlerinin tutmadığını fark eden sürücü, herhangi bir kazaya sebep olmamak için yol kenarındaki refüje çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi de yara almadan kazayı atlattı.

Kaza, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Eskihisar kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Beyza C., 61 BK 885 plakalı Peugeot marka otomobili kullanırken frenlerin tutmadığını fark etti. Sürücü, başka araçlara çarpıp felakete sebep olmamak için yol kenarındaki refüje çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişinin sağlık durumu ambulansta kontrol edildi. Sağlık durumlarında olumsuzluk bulunmayan 3 kişi de kazayı yara almadan atlatmış oldu. Kazadan dolayı yolda trafik oluştu. Güvenli geçişleri sağlamak adına trafik polisleri, yolda kontrolü ele aldı. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.









İHA