Fuar mı? Rantsal Dönüşüm mü?

27 Aralık 2018 Perşembe 16:40 183 0 A + A - Yazdır Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Mermerciler Fuarı Projesine sert sözlerle tepki göstererek, bu konuyu yakın takip altına aldıklarını söyledi. GTO Mütevelli Heyet toplantısı ve Aralık Ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Nail Çiler, Mermercilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Gebze’nin rantsal bir dönüşüme ihtiyacı olmadığını ve tüm sektörlere hizmet veren bir Fuara ihtiyacı olduğunu dile getiren Çiler, “Mermercilere 120 hektar alan verildi. Gebze’de Mermer çıkıyor da benim mi haberim yok? Bu mermercilerin biz takipçisiyiz. İçerisinde rantsal dönüşümün olmadığı bir fuara ihtiyacımız var, bizim rantsal dönüşüme ihtiyacımız yok. Mermercileri unutmadık ve takipçisiyiz.”dedi.



NASIL İZİN VERİYORSUNUZ?



Mermercilerin izin almadan yol yapıp, şantiye kurduğuna dikkati çeken Çiler, “Orada 300’den fazla üretim merkezi var, bunlara süre verip kapatın diyorsunuz, çivi bile çaktırmıyorsunuz. Onlara çalışma ruhsatı vermezken, nasıl fuara izin veriyorsunuz? GTO bu işin paydaşlarında yok. Kimse ‘Neden GTO yok da, KOTO ve KSO ismi zikrediliyor?’ Diye sormuyor. Biz bundan dolayı rahatsızız. Bize gelip bu projeyi anlatacaklar. Siz hiç bir fuar merkezinin içinde akaryakıt istasyonu gördünüz mü? Niye oraya hastane ruhsatı verildi? Buranın hastaneye ihtiyacı mı var? Bunları sormak zorundayız. Hünkar Çayırı’nda, Askeri alanda tepki gösterdik, sonuç aldık, bu Fuar merkezini de düzelteceğiz. Sektöre özel fuar alanı olmaz, her sektöre açık fuar alanı olmalı. Biz adı fuar alanı olan ama gerçekte fuar olmayan bu işin takipçisiyiz.”diye konuştu.



GEBZE’YE SOSYAL MARKET



Öte yandan Çiler, Gebze bölgesine bir de müjde verdi. Sosyal Market projesini açıklayan Çiler, “Şimdi bir müjde vermek istiyorum, 365 Oda ve Borsa’nın düşünmediği bir proje. Sosyal Market açıyoruz. 5 Ocak’da bu tesis bize teslim edilecek, Oda’nın kasasından market alımları için tek kuruş çıkmayacak. Paydaşlarımızla birlikte hareket edeceğiz. İhtiyaç sahibi 2 bin kişiye her ay ücretsiz alışveriş imkanı sağlayacağız. Bir kart verip, ihtiyacı kapsamında alışverişini yapabilecek. Bu projeyi Kaymakamlıklarla birlikte yapacağız. Gelemeyen aileleri biz taşıyacağız. Eğer bu sistemde başarılı olursak, 6 aydan sonra sayıyı 3 bin kişiye çıkartmak istiyoruz. Bu proje esnafımıza zarar vermeyecek, alım gücü olmayan vatandaşlarımıza hizmet edecek.”dedi.