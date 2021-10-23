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Fuarda Bekir Develi Kitaplarını İmzaladı

Çayırova Belediyesi’nin iki yıl aradan ikincisini düzenlediği Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza günleri ile devam ediyor.

Fuarda Bekir Develi Kitaplarını İmzaladı

23 Ekim 2021 Cumartesi 18:32


Çayırova Belediyesi’nin iki yıl aradan ikincisini düzenlediği Kitap Fuarı yazarların söyleşi ve imza günleri ile devam ediyor. İlk günden büyük ilgi gören fuarda ilk söyleşiyi TV ekranlarından yakından tanıdığımız Yazar Bekir Develi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde Çayırova’lı kitap severlerle buluşan Develi, keyif veren sohbeti ile büyük beğeni topladı. Bir saate yakın sahnede kalan ve çeşitli hikâyeler anlatan Yazar Bekir Develi, birbirinden değerli yazar ve yayınevlerini Çayırova halkı ile buluşturan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkür etti. Söyleşi sonrası kitaplarını imzalayan Develi’ye katılımlarından ve hoş sohbetlerinden dolayı teşekkür eden Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Salih Palaz, günün anısına plaket takdim etti.

Çayırova Kitap Fuarı'nın 2. gününde ise yazar Sıtkı Aslanhan "Bilinçli Aile Olmak" konulu söyleşi ile Çayırova’lılarla buluştu.





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