Fuar'da Çalışırken Kitap Yazmaya Karar Verdi

Kitap fuarının büyüsüyle yazarlık yönünde kendini geliştiren 50 yaşındaki Nermin Güner, 11. Kocaeli Kitap Fuarı’nda yazar olarak kitabını imzalıyor. Yıllardır şiir türünde denemeler yazan Nermin Hanım, geçen yılki fuarda temizlik görevlisi olarak çalışırken kitaplara olan ilgiyi görünce şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi. Naif Anadolu insanının örneklerinden olan Güner, kendi dünyasından sayfalara döktüğü şiirlerini Büyükşehir Belediyesinin “Yazarlık Okulu” eğitimleriyle pekiştirerek “Olur Ya” isimli ilk kitabını yazdı.

KİTAP FUARINDA KİTAP ÇIKARMAYA KARAR VERDİ

6 yıldır Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında oda hizmetlisi olarak görev yapan Nermin Güner, kitap yazmaya geçen yıl düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı’nda temizlik görevlisi olarak çalıştığında karar verdi. Mütevazi ve bir o kadar da naif kişiliğiyle okuyucularını karşılayan Güner, okuyucularıyla şiir kitabı “Olur Ya” üzerine keyifli sohbetler yapıyor. Şiir yazmaya devam eden Nermin hanım, kendini daha da geliştirerek farklı türlerde yazmaya devam etmeyi hedefliyor.

“KOCAELİ KİTAP FUARINA ‘BİR GÜN BENİ DE AĞIRLAYACAKSIN’ DEDİM”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı Alaaddin Algaç’ın makamında oda hizmetlisi olarak görev yaptığını belirten Nermin Güner “Kitap yazma serüvenim geçen sene Uluslararası Fuar Merkezi’nde Kitap Fuarı günlerinde çalıştığımda başladı. Zaten kitap ilgimi çekiyordu. Kocaeli Kitap Fuarı’na ‘bir gün beni de ağırlayacaksın’ dedim. Sonunda hayalim gerçek oldu.

“İSMİ ‘OLUR YA’ OLSUN DEDİM”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şubesi ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından düzenlenen Yazarlık Okulu’na gittiğini ifade eden Nermin Güner “Ben şiirlerimi yazıp biriktiriyordum. Aslında ilk önce öykü yazmayı düşünüyordum. Sekapark’ta Yazarlık Kursuna gittim. Ama ben şiir yazdım ve daha sonra da şiirlerimi hocalarıma paylaştım. Şiirlerimi hocalarımla paylaştıktan sonra kitap olarak basıldı. Hilal Hocam kitap yapalım ama adı ne olsun dedi, ben de hep not alıyordum ismi hazır ‘Olur Ya’ olsun dedim” ifadelerini kullandı.

HER ŞİİRİMİN BİR HİKÂYESİ VAR

Torunu Hamza için yazdığı “Sen Gül Çocuk” ve Mona Lisa tablosuna bakarak yazdığı “Ben Bahtımdan Karalıyım” şiirlerine de kitabında yer veren Nermin Abla, her şiirinin bir hikayesi olduğunu belirtiyor. Nermin Güner, Kocaeli Kigap Fuarı’nda c Salonu 112 numaralı stantta kitapseverleri bekliyor.