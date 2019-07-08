Fuarda Emre Aydın rüzgârı esecek

BİNLERCE KOCAELİLİ AKIN EDİYOR
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıld a binlerce Kocaelili, sevdiği sanatçılarla Kocaeli Fuarı’nda düzenlenen ücretsiz yaz konserlerinde buluşuyor. ‘Beni vurup yerde bırakma, Kağıt evler, Eylül geldi sonra, Ölünmüyor’ gibi 2003 yılından bu yana 8 albüme imza atan Emre Aydın, Kocaeli Fuarı’nda vereceği konserde hayranlarıma parçalarını seslendirecek.
ÜNLÜ SANATÇILAR YAZ KONSERLERİNDE SAHNE ALIYOR
Kocaeli Fuarıyla sınırlı kalmayan yaz konserleri Gebze Metin Oktay Stadı’nda 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri ile devam edecek. Kocaeli Fuarında; 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer konseriyle Kocaelilere konser coşkusu yaşatmaya devam edecek.