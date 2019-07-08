Fuarda Emre Aydın rüzgârı esecek

Kocaeli Fuarı 53. yılı yaz etkinlikleri kapsamında bu kez ünlü sanatçı Emre Aydın, sevenleriyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı 53.yılı yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri ünlü sanatçıların katılımıyla devam ediyor. Nil Karaibrahimgil’in sahne almasıyla başlayan yaz konserlerinde bu kez sevilen sanatçı Emre Aydın Kocaelililerle buluşacak. 10 Temmuz Çarşamba saat 21.00’de Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde gerçekleştirilecek konserde, Emre Aydın sevilen şarkılarını Kocaelililer için söyleyecek.

BİNLERCE KOCAELİLİ AKIN EDİYOR

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıld a binlerce Kocaelili, sevdiği sanatçılarla Kocaeli Fuarı’nda düzenlenen ücretsiz yaz konserlerinde buluşuyor. ‘Beni vurup yerde bırakma, Kağıt evler, Eylül geldi sonra, Ölünmüyor’ gibi 2003 yılından bu yana 8 albüme imza atan Emre Aydın, Kocaeli Fuarı’nda vereceği konserde hayranlarıma parçalarını seslendirecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR YAZ KONSERLERİNDE SAHNE ALIYOR

Kocaeli Fuarıyla sınırlı kalmayan yaz konserleri Gebze Metin Oktay Stadı’nda 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri ile devam edecek. Kocaeli Fuarında; 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer konseriyle Kocaelilere konser coşkusu yaşatmaya devam edecek.