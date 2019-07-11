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Fuarda Emre Aydın rüzgârı esti

’Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen konserlerin ikincisi Türk pop/rock sanatçısı Emre Aydın ile gerçekleşti.

Fuarda Emre Aydın rüzgârı esti

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:33

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Kocaeli Fuarı 53. Yıl Yaz Etkinlikleri’ kapılarını sevilen şarkıcı Nil Karaibrahimgil ile açmıştı. Yaz etkinliklerinin ikinci ayağı 10 Temmuz Çarşamba (dün) günü ünlü Türk pop/rock sanatçısı Emre Aydın’ın verdiği konserle gerçekleşti. Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesi’nde gerçekleştirilen Emre Aydın konserinde, şarkıcı en sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyledi. Binlerce Kocaeli’nin hep bir ağızdan şarkılara eşlik ettiği konserde Emre Aydın rüzgârı esti.

 

“BİZİ YALNIZ BIRAKMADIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER”

“Beni Vurup Yerde Bırakma’, ‘Kâğıt Evler’, ‘Eylül Geldi Sonra’, ‘Ölünmüyor’ gibi 2003 yılından bu yana 8 albüme imza atan Emre Aydın, Kocaeli Fuarı’nda verdiği konserde, en sevilen şarkılarını söyledi. Elektrogitarla cover şarkılar da söyleyen Emre Aydın, “Yağmur çamur demeden bu akşam konsere gelerek bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” diyerek izleyicilere uzun süredir gelemediği Kocaeli’de olmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Konser sonunda kulise geçen ünlü sanatçı Emre Aydın, engelli bir hayranının isteğini de geri çevirmeyerek fotoğraf çektirdi.

 

KONSER COŞKUSU DEVAM EDECEK

Kocaeli Fuarı ile sınırlı kalmayan yaz konserleri, Gebze Metin Oktay Stadı’nda 26 Temmuz Cuma Emre Kaya ve 9 Ağustos Cuma Alişan konserleri ile devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Fuarı’nda 24 Temmuz Murat Kekilli, 31 Temmuz Gece Yolcuları, 7 Ağustos Ferhat Göçer konseri ile vatandaşlara coşku dolu saatler yaşatmaya devam edecek.

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