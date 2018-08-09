Fuar’da Sagopa Coşkusu Yaşandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Kocaelili hayranlarıyla buluşan rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, canlı sahne performansıyla sahne aldı. Konser boyunca temponun hiç düşmediği konserde, binlerce Kocaelili Sagopa’nın şarkılarına eşlik etti.



HAYRANLARIYLA SÖYLEDİ