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Fuar’da Sagopa Coşkusu Yaşandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserlerde rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer konser verdi.

Fuar'da Sagopa Coşkusu Yaşandı

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:40

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Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yıl Yaz Etkinlikleri kapsamında ünlü rap şarkıcısı Sagopa Kajmer Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesinde konser verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz konserde Kocaelili hayranlarıyla buluşan rap müzik sanatçısı Sagopa Kajmer, canlı sahne performansıyla sahne aldı. Konser boyunca temponun hiç düşmediği konserde, binlerce Kocaelili Sagopa’nın şarkılarına eşlik etti.

HAYRANLARIYLA SÖYLEDİ

Uzun bir aradan sonra Kocaeli’de konser veren Sagopa Kajmer, sevilen şarkılarını Kocaeliler için söyledi. Yoğun ilgi gören konserde Sagopa sahneden inerek hayranları için şarkılarını sahne önünden de söyledi. Canlı performansıyla göz dolduran Sagopa, Kocaeli Fuarı Güneş Sahnesini dolduran binlerce hayranıyla birlikte şarkılarını söyledi.

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