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Futbol Sahası’nın Yanına Yeni Saha Geliyor

Gebze-Darıca Metro çalışmaları kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni futbol sahası inşa edilecek.

Futbol Sahası'nın Yanına Yeni Saha Geliyor

09 Ekim 2020 Cuma 10:40


 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Darıca Metrosu inşaatı kapsamında kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının yanına yeni bir futbol sahasını Gebze’ye kazandıracak. Gebze şehir merkezinde amatör spor kulüplerinin ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlayacak proje için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi.

 

4 BİN 500 METREKARE ALANDA YAPILACAK

4 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan inşaat çalışmalarında 50x70 metre ebatlarında sentetik çim saha projesi hayata geçirilecek. 264 koltuk kapasiteli çelik tribünün de yapılacağı saha amatör spor kulüplerine ve vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Sporcu ve vatandaşlar Gebze şehir merkezinde rahat bir şekilde spor yapabilecek. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde yer teslimi yapılacak olan projenin, 200 günde tamamlanması hedefleniyor. Yeni saha kaldırılan Metin Oktay Futbol Sahasının hemen yanına inşa edilecek.

 

İHALEYE 10 FİRMA TEKLİF VERDİ

Yaklaşık maliyeti 2 milyon 525 bin TL olan proje için Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında gerçekleştirilen ihaleye 10 firma teklif sundu. İhalede en yüksek teklif 2 milyon 863 bin TL ile Atlasbk İnşaat’tan gelirken en düşük teklif 1 milyon 518 bin TL ile Can İnşaat tarafından verildi.

 

FİRMA

TEKLİF

Can İnşaat

1 milyon 518 bin TL

Salihoğul İnşaat

1 milyon 600 bin TL

Mabeyn İnşaat – Yunus Tan

1 milyon 745 bin TL

Tokgözler İnşaat

1 milyon 976 bin TL

GÇ İnşaat

2 milyon 239 bin TL

Paraf İnşaat

2 milyon 243 bin TL

Aksal İnşaat

2 milyon 399 bin TL

Abdulkahar Onur

2 milyon 414 bin TL

Ufuk Çınar

2 milyon 459 bin TL

Atlasbk İnşaat

2 milyon 863 bin TL

 






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