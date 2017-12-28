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Futbolun nabzı Gebze’de tutuldu

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü teknik adam Yılmaz Vural Gebzeliler ile bir araya geldi.

Futbolun nabzı Gebze'de tutuldu

28 Aralık 2017 Perşembe 11:11

Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ünlü teknik adam Yılmaz Vural Gebzeliler ile bir araya geldi. Ahmet Yazıcı moderatörlüğünde gerçekleşen “Türk Futbolu” konulu spor söyleşisine Gebzeli futbol severler büyük ilgi gösterdi. 15 Temmuz Milli İrade Kenet Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda gerçekleşen spor söyleşisi programında Yılmaz Vural tecrübelerini Gebzeli futbol severlerle paylaştı.

FUTBOL SADECE BİR SPOR DEĞİL

Yılmaz Vural konuşmasına Gebze Spor’un ilerleyen dönemlerde inşallah daha iyi yerlere gelmesi temennisinde bulunarak başladı. Vural, “Futbol tek başına kuru bir spor dalı değil. Futbol sosyal bir olaydır. Stada binlerce insan geliyor ve hepsi farklı görüşlerde, ama hepimiz bir takım için orada birlik oluyoruz ve takımımızı destekliyoruz. Dışarı çıkınca yine herkes kendi hayatına devam ediyor. Bu sebeple futbol insanları aynı fikirde buluşturan oldukça önemli bir sosyal olaydır” ifadelerini kullandı.

SEVENLERİ İÇİN KİTAPLARINI İMZALADI

Ünlü teknik adam programın sonunda Gebzeli futbol severlerin sorularını da cevaplandırdı. Programa katılanların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen ünlü hoca bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevenleri için kitaplarını da imzalayan ünlü teknik adam Gebzeli futbol severlere futbol dolu bir akşam yaşattı. 


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