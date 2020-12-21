Galericiler Sitesi mi ? AFAD Merkezi mi ?

Her zaman söyleyip, yazıyorum... Gazetecilik ve belgeselcilik mesleğinde 45 yıl geride kaldı. 45 yıldır yaşananların sadece canlı şahitliğini yapmıyoruz. Yazdığımız haber, makale ve devrimsel belgesel programlarımız ile geleceğe bilgi ve belge bırakıyoruz.

45 Yıl İçinde Neler Gördük Neler Yaşadık?

Hepsi kayıt altına alınıyor, hele sosyal medya denen olgu hiç bir şeyi unutmuyor. Yıllar sonra her şeyi gözler önüne seriyor. Hiç bir şey unutulmuyor. Silinmiyor, bilgi ve belge olarak kalıyor.

Uzun süredir Gebze'de tartışılan Galericiler Sitesi ile ilgili bir çok okurumuz ve belgesel izleyicimizden mesaj alıyorum. Bir şeyler yazmamızı hatta belgesel çekmemizi istiyorlar. Bende bu konuda birşeyler yazarak, geleceğe bilgi ve belge bırakmak istedim.,

Gebze'nin Önceliği AFAD Merkezi

Kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye'de en fazla Gebze bölgesinden para kazanıyor. TOKİ'ye göre, Gebze’nin taşı toprağı altın oldu. Gebze Kirazpınar bölgesinde binlerce konut yaptı, sattı. Gebze şehir merkezi yetmediği gibi Dilovası Köseler ile Tepeköy arasına binlerce konut yaptı ve yapmaya devam ediyor.

TOKİ şimdide bölgemizin en değerli yerlerinden birisi olan Dilovası Tavşancıl bölgesine deniz ve köprü manzaralı lüks konutlar yapmak için harekete geçti.

Bölgemizden büyük para kazanan TOKİ, bölgemize hangi sosyal ve kültürel hizmeti yaptı? En önemlisi kısa adı TOKİ olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, on binlerce konut yapıp satarak, para kazandığı Gebze bölgesine depremle ilgili hangi sosyal hi̇zmetleri̇ yaptı?

Gebze bölgesini en önemli ihtiyaç ve sorunu, deprem başta olmak üzere sanayi yangınlarına karşı çok önemli yatırımlar yapılması gerekiyor.

Gebze bölgesine çok acil deprem ve sanayi yangınları başta olmak üzere doğal afet ve depremlere müdahale edecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkezine ihtiyaç var.

Gebze, Dilovası ve Çayırova bölgesinde kimyasal üretim yapan fabrikalar, kimyasal depolama tankları, petrol dolum tesisleri, Gebze ve Dilovası açıklarında demirlemiş petrol ve kimyasal madde yüklü gemiler bölgemizin ne kadar büyük bir risk ve tehlike altında olduğunu gösteriyor. Gebze bölgesi, adeta patlayacak bomba üstünde. 17 Ağustos depreminde Petkim'de yaşanan yangını hiç unutmadık. Petkim’in patlamasından korkan Körfez halkı köylere kaçtı. Petkim'deki patlamalar, Gebze'den duyuluyordu.

Geçtiğimiz haftalarda Dilovası Kimya Organize Sanayi bölgesinde, bir kimya fabrikasında çıkan yangın günlerce konuşuldu. Kimyasal yangından sonra bölge insanı olarak zehir soluduk.

Deprem gerçeği sürekli gündemde, uzmanlar ve bilim adamlarının sürekli uyardığı büyük İstanbul depreminden en çok Gebze bölgesi etkilenecek.

Gebze bölgesindeki kimya ve petrol dolum ve üretim tesisleri nasıl etkilenecek, hiç düşündük mü?

Başta devletimizin ilgili bakanlık ve kurumları, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli Valisi Sayın Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversitelerimiz, Kocaeli Sanayi ve Gebze Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri, tüm kurum ve kuruluşlarımız ile halkımız bu konular üzerinde düşünmeli, fikir üretmeli, çalışma yapmalı. Gebze’nin Galericiler Sitesini tartıştığı kadar can ve mal güvenliğimiz tartışılmalıdır.

Galericiler Sitesine, Gebze'nin ihtiyacı var. Site için başka bir yer bulunabilir... TOKİ, para kazanma hırsı ile satışa çıkardığı yeri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Merkezi olarak, örnek ve önemli bir merkez yaparak Cumhurbaşkanlığı AFAD Başkanlığına vermelidir.

Bu konuda ilgili ve yetkililer harekete geçmeli, Gebze bölgesinde yolların kavşak noktasındaki bu yeri AFAD Merkezi yapmak için çalışma yapmalıdır.

Unutulmasın ki, TOKİ'ye kalsaydı kışlaya binlerce konut yapacak ve para kazanacaktı. O dönemin büyükşehir başkanı ve bakanlarına rağmen Sayın Cumhurbaşkanı, Askeri Kışla'yı Millet Bahçesi ilan ederek Gebze halkının nefes alacağı yer haline getirdi.

Fatih'in Ortağı Hünkar Çayırı'nı siyasi gelecekleri için birilerine verilmesine ve sözde satışına dur deyip, Hünkar Çayırı'nı Millet Bahçesi ilan eden Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Gebze halkının isteğine cevap verip, Galericiler Sitesini AFAD ve diğer kamu hizmetlerine tahsis edeceğine inanıyorum.

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün Galericiler Sitesi Açıklaması

Gebze Belediye Başkanı Sayın Zinnur Büyükgöz'ün Galericiler Sitesi ile ilgili yaptığı açıklamayı, tarihe not düşmek adına burada paylaşmak istiyorum.

Başkan Zinnur Büyükgöz'ün, Galericiler Sitesi Savunması ile ilgili Gebze Belediyesi Basın Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasını birlikte okuyalım.

“....57 bin m2’lik alanın TOKİ tarafından Lojistik kiralama alanı olarak daha önce ayrıldığını, bu alanın 400 dönümlük Millet Bahçesi projesinin dışında bir alan olduğunu söyleyen Büyükgöz, “Galericiler Sitesi, kentin bir sorununu çözecek ve Gebze’ye bir trafik ve yoğunluk yükü getirmeyecek bir çarşı olacak. Yapılacak site alanı Millet Bahçesi projesinin de dışında kalan bir alandır.” Dedi. Askeri Kışlanın TOKİ’ye, oradan da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi sonrasında Millet Bahçesine dönüşen süreci de anlatan Başkan Büyükgöz, “ Şu an ki projede daha önce de belirtilen 430 dönüm yeşil alan mevcut. Burada söyleme aykırı bir işlem yok. Kamu kamuya bedava bir yer veremez. TOKİ burayı Büyükşehir’e bedava vermedi. Büyükşehir, bu 400 dönümlük alanın karşılığında İzmit Sekbanlı Sepetçiler’de 1 milyon 600 bin metrekare yerini TOKİ’ye devretti. 430 dönüm Millet Bahçesi projesi yaşıyor. halka deklare edilen sosyal donatılar korunuyor. “ dedi.

KENT İ̇Çİ TRAFİĞİNE YÜK OLMAYACAK

Galericilerin, kent içerisinden çıkartılmasının kente önemli bir trafik rahatlığı getireceğini söyleyen Başkan Büyükgöz, “ Bu konuyu ben Büyükşehir Başkanımızla birlikte konuştum. Kendisine bu durumu anlattım, Eğer o alanı TOKİ lojistik alan olarak kullanacak, burayı o maksatla kiraya verecekse Gebze’nin lehine olacak bir proje için kullanmalarını istiyoruz. Bizim bu kentte bir numaralı sorunlarımızdan biri trafik, o sorunun da bir kısmı şehir içindeki irili ufaklı oto galerileri. Gebze’de bulunan galericiler trafik için sorun, merdiven altında oto tamircileri keza sorun. Buranın Oto Galericiler Sitesi yapılması ve kent içindeki galericilerin çıkartılması halinde kente olumlu yansıması olacak. Buraya banka, noter, sosyal tesis, lokanta, kafetarya gibi yerler de yapılacak. Haliyle burada bir ticari yapı oluşacak. Buraya oto almak için gelenler gelmişken millet bahçesini de gezme imkanı yakalayacaklar, aynı şekilde millet bahçesine de gelen insanlar buradaki otomobil ticaretini bir görelim diye bu merkeze uğrayacaklar. “ dedi. Galericiler için, ‘Balçık’ta 50 dönüm yerimiz var orada yapılsın denmiş’ Bahsedilen alan Balçık’ın arkasında kalan bir yer. Araba almak için o kadar mesafedeki Balçık’a kim gider? Terminalin Galericiler Sitesi yapılmasını, terminalin de başka bir yere taşınmasını istemişler. Terminal 6-7 bin m2 bir alan. Orada kim nasıl galericiler sitesi yapabilir, yapılırsa burası akılcı bir yatırım olur mu?

PARKIN HER YERİ TOPLANMA MERKEZİ

Bu konuda her kafadan bir ses çıktığını, bilgi kirliliği yaratıldığını söyleyen başkan Büyükgöz, ‘Deprem sonrası toplanma yeri yok’ deniliyor. Millet Bahçesinin kendisi başlı başına bir toplanma alanı. Buraya bir tabela koyarsın, su ve tuvalet alt yapı ihtiyaçlarını sağlarsın, deprem zamanı önceden hazırladığın deponda bulunan çadırları, konteynerleri bir felaket sonrası bu alana getirilmesini sağlarsın olur biter. İlla toplanma alanı için bir yapı, inşaat yapmaya gerek yok....”

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Evet Sayın Başkanın Galericiler Sitesi ile ilgili basın açıklamasını birlikte okuduk, bu konuda sizlerin yorumlarını bekliyorum. Yarın Başkan Bey'in açıklaması ile ilgili bir makale kaleme alarak görüş ve önerilerimi paylaşacağım.

Gebze'nin çok acele, deprem ve sanayi yangınları başta olmak üzere, kaza ve afetlere karşı arama kurtarma çalışması yapacak kurumlara ihtiyacı var.

Gebze bölgesinden triliyonlar kazanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin, Galericiler Sitesi yapacağı alana Cumhurbaşkanlığı AFAD Merkezi ile birlikte modern ve örnek bir merkez yapmalı.







